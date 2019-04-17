У девочки нашли 10 раковых опухолей в глазу благодаря вспышке фотокамеры

Юбилей Пугачевой Форум Выборы президента Украины Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Среда 17 апреля
Лента новостей
14:57
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 апреля 2019 года
14:51
Любовника Собчак признали иконой стиля
14:38
Жена притащила на разборки с Аршавиным их малолетнюю дочь
14:29
Ольга Кабо рухнула с высоты на глазах у оцепеневших зрителей
14:11
Знаменитого артиста сняли с рейса за 100 грамм водки
14:05
Хакеры слили в Сеть номер телефона Порошенко
13:36
Переехавшая в Европу Боня назвала россиян ущербными
13:33
В Петербурге массово эвакуируют школы из-за угрозы взрыва
13:02
На красной ветке московского метро человек упал на рельсы
12:53
"Рассадник инфекций": Топурию пропесочили за связь с Гуфом
12:44
В Башкирии водитель сбил подростка и скрылся
12:34
Как семья готовится к 40 дням со смерти Началовой
12:30
Стилист нагло отказала Анфисе Чеховой
12:28
В Подмосковье загорелся крупный ТЦ
12:16
Коренные одесситы убедили москвичей своей едой
12:06
Московский суд продлил арест Кокорина и Мамаева
12:03
"Как козе баян": Галкин оказался не нужен меркантильной Пугачевой
11:51
Минус 11 кг: стройная Валерия морит мужа голодом
11:43
Мужчина поджег дом и зарезал соседей
11:31
Известный академик скончался в возрасте 97 лет
11:27
Сильно изменившаяся Чулпан Хаматова вышла на сцену
11:05
Под Красноярском автобус влетел в локомотив: есть пострадавшие
11:04
Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец
10:50
Петросян с молодой пассией пришел к Урганту
10:48
Трамп накинул удавку на шею Зеленскому
10:40
Трехлетняя дочь села на шею Миддлтон
10:16
"Совсем не секси": известную актрису заклевали за смелое фото
10:13
"Он стал стариком, а я помолодела": Бабкина публично унизила Гора
09:28
Подавшая на развод Винокур заявила о втором ребенке
09:18
Вскрылась правда о нарядах для чемпионки Загитовой
08:51
Скандал Гузеевой с мужем вырезали из "Давай поженимся!"
08:28
Теряющий власть Порошенко решился на безумные меры
08:14
"Мы целовались с Вовой": Брежнева сделала интимное признание о Зеленском
07:05
"Здоровье катастрофически ухудшается": над Киркоровым нависла страшная опасность
05:04
"Вкусно просто нереально": звезду шоу "Дом-2" ухажер накормил тараканом
03:03
Затравленная Маркл нашла защиту
22:03
"Им не грех втащить": жена вступилась за избивавшего девушек ведущего шоу "Дом-2"
22:00
Выборов не будет: Зеленский и Порошенко обманули украинцев
21:33
Киркоров разразился нецензурной бранью после вопроса о Пугачевой
21:07
В разговорах о нелегком будущем сына Рудковской поставлена точка
21:07
Юлия Волкова экстремально похудела после замужества
21:05
Прилучный в панике: семейство разбудила пожарная сигнализация
19:33
Освобожденная Савченко готовит крах Порошенко
19:21
В Уфе без вести пропала пенсионерка в тапочках
18:59
Оплачивает няню и водителя: сын Рудковской сам зарабатывает на красивую жизнь
18:42
Агрессивный лемур напал на жительницу Подмосковья
18:06
Знаменитая модель подразнила народ обнаженной грудью (видео)
18:05
Александрова поблагодарила Пугачеву за спасение
17:43
Рахмон пригласил Володина посетить Таджикистан
17:38
Суд над Кокориным и Мамаевым забуксовал из-за стула
17:33
Погибли 11 человек: автобус и грузовик попали в жуткое ДТП
16:56
Аэропорт в Петрозаводске сменил название из-за злых сил
16:13
Приковали цепями: московский путешественник умер в мучениях
16:13
Стриптизерша из шоу "Дом-2" восстановила девственность
16:06
Светлана Бондарчук вступилась за новую пассию экс-мужа Паулину Андрееву
16:06
Жена бросила рыжего из "Иванушек"
15:40
Не Малинин: Зарубина представила настоящего отца дочери
15:31
"Глазам не верю": опустевший Крымский мост шокировал россиян
15:19
Беременная Андрейченко рискнула жизнью ребенка
14:47
"Пинка под зад": настырному Губерниеву крепко досталось
14:25
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 апреля 2019 года
14:02
Законопроект об "ипотечных каникулах" прошел второе чтение
13:59
Джоли после развода с Питтом сменила фамилию
13:33
Вика Лопырева о втором ребенке: Дочка точно будет похожа на меня
13:27
Москвичей предупредили об остановке поездов на красной линии метро
13:24
Живое сердце напечатано на 3D-принтере
13:18
"Единая Россия" выступила против платных перекрестков
13:04
"Оставь его в покое!": ведущая жестко осадила пышку из "Дома-2" (видео)
12:42
Паллиативная помощь в России становится доступнее
12:38
Молодая фигуристка ответила на нападки Плющенко
12:35
Крик души: одинокая Лорак расплакалась от страданий по бывшему мужу
12:15
Госдума обеспечила надежность Рунета
12:10
Цымбалюк-Романовская устроила сюрприз для любимых россиян
12:08
Марата Башарова сняли в обнимку с другой женщиной
12:05
Бондарчук раскрыла правду о бывшем муже
11:56
В Серпухове в страшном пожаре погибли дети
11:54
"Беги, глупец": Топалов напросился на хорошую взбучку от жены
11:30
"Отдает подлостью": звезда "Дома-2" пригвоздила зарабатывающую на сыне Рудковскую
11:13
"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
11:12
Разразившуюся грязной бранью Собчак уличили в расизме
10:53
Сотрудницу метро взял в заложницы опасный рецидивист
10:41
Капризная Маркл погнала в шею очередного помощника
10:32
Болтливый Зеленский проговорился о встрече с Путиным
10:31
"Смачная!": звезда "Дома-2" возбудила народ пикантным видео
10:20
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
10:04
"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери
09:49
Разъяренный Овечкин отмутузил соперника (видео)
09:29
Пугачева устроила разгром после слов выругавшейся Сердючки
09:19
Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу метро в Москве
09:15
"Слишком горячо": Семенович взбудоражила мужчин откровенным фото
09:04
Бывший муж влез в грязные разборки с любовником Началовой
08:49
Надежда Савченко вышла на свободу
08:16
Тяжелобольная солистка SEREBRO вышла на связь
08:08
В Москве состоялось вручение премии Crocus Fitness Awards
07:03
"Решил отбить": необычный соперник угрожает браку Пугачевой и Галкина
06:30
Русофоб Зеленский пошел по стопам Порошенко
05:02
"Цифра роковая": в смертях Началовой и Децла нашли мистическое совпадение
03:01
Лазарев выбрал самую красивую девушку России
01:00
Зудина опростоволосилась в прямом эфире
22:59
Тайные подробности юбилейного концерта Пугачевой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В разговорах о нелегком будущем сына Рудковской поставлена точка
Лазарев выбрал самую красивую девушку России
"Взрыв мозга": люди в шоке после сообщения о закрытии Крымского моста
Смелые наряды молодящейся Пугачевой
Лижущиеся в постели Цымбалюк-Романовская и Шаляпин предстали во всей красе
"У Загитовой нет шансов": Тутберидзе показала новую ученицу
Общество

У девочки нашли 10 раковых опухолей в глазу благодаря вспышке фотокамеры

прочитано 271 раз

Американские врачи обнаружили у пятилетней жительницы штата Орегон десять раковых опухолей. Злокачественное новообразование удалось разглядеть благодаря обыкновенной фотографии. 

Медики успешно удалили девочке глаз, после чего она прошла курс химиотерапии. По словам матери, малышка долго не могла привыкнуть к протезу. Сейчас она живет полной жизнью и скоро собирается пойти в школу, передает Life.

Автор: Полина Крылова17 апреля 2019, 14:29

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Выборов не будет: Зеленский и Порошенко обманули украинцев
Освобожденная Савченко готовит крах Порошенко
Болтливый Зеленский проговорился о встрече с Путиным
Неожиданное назначение сына Лукашенко

Шоу-бизнес

Жена притащила на разборки с Аршавиным их малолетнюю дочь
Ольга Кабо рухнула с высоты на глазах у оцепеневших зрителей
Знаменитого артиста сняли с рейса за 100 грамм водки
Переехавшая в Европу Боня назвала россиян ущербными

Проишествия

"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе
Ужас на могилах: девушка ослепла после посещения кладбища

Lifestyle

Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву

Примадонна сделала резкое заявление
Шоу-бизнес

Крик души: одинокая Лорак расплакалась от страданий по бывшему мужу

Певица до сих пор переживает из-за семейной драмы
Шоу-бизнес

Скандал Гузеевой с мужем вырезали из "Давай поженимся!"

В Сети всплыл эпизод
Шоу-бизнес

Тяжелобольная солистка SEREBRO вышла на связь

Ирина Титова обратилась к поклонникам из больницы

Гороскоп

"Здоровье катастрофически ухудшается": над Киркоровым нависла страшная опасность
В разговорах о нелегком будущем сына Рудковской поставлена точка
Гороскоп на неделю
Вдова Марьянова убивает себя

Фоторепортажи

Сильно изменившаяся Чулпан Хаматова вышла на сцену
"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери
Лазарев выбрал самую красивую девушку России
Смелые наряды молодящейся Пугачевой

Спорт

Суд над Кокориным и Мамаевым забуксовал из-за стула
"Пинка под зад": настырному Губерниеву крепко досталось
Молодая фигуристка ответила на нападки Плющенко
Разъяренный Овечкин отмутузил соперника (видео)

Регионы

Приковали цепями: московский путешественник умер в мучениях
"Глазам не верю": опустевший Крымский мост шокировал россиян
В Подмосковье сняли пародию на "Игру престолов" (видео)
Подробности массового побега опасных преступников из изолятора в Туве

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru