У девочки нашли 10 раковых опухолей в глазу благодаря вспышке фотокамеры

Американские врачи обнаружили у пятилетней жительницы штата Орегон десять раковых опухолей. Злокачественное новообразование удалось разглядеть благодаря обыкновенной фотографии.
Медики успешно удалили девочке глаз, после чего она прошла курс химиотерапии. По словам матери, малышка долго не могла привыкнуть к протезу. Сейчас она живет полной жизнью и скоро собирается пойти в школу, передает Life.
Примадонна сделала резкое заявление
Певица до сих пор переживает из-за семейной драмы
В Сети всплыл эпизод
Ирина Титова обратилась к поклонникам из больницы
Популярные темы форума
Хочу найти мужчину
Как думаете: убила старуха Диану?
Секс за деньги
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Отшила лучшего друга
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
Религия - наркотик для рабов.
Как понять твой человек или не твой?
Свекровь не союзник
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Павел Воля
Как правильно колоть орехи черепашкой?
Секс во время беременности
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Лабода вам нравится?
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
Расскажите про роды
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
хочу вежлевого мужа,где взять?
Английская диета
почти не возможно найти работу!
Никогда не делайте отбеливание зубов
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Ефремов
Диета ангела
Комплексует что нет машины
Замужество - больная тема
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!