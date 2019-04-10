Раскрыты главные признаки скорого развода

Признаки скорого развода определяются уже во время церемонии бракосочетания. Своими наблюдениями поделились свадебные фотографы.

Фотографы, работающие на свадьбах, оказались экспертами по определению признаков скорого развода. Они с уверенностью могут сказать, будет ли счастливым брак. Секретами мастера объектива поделились в треде, запущенном в соцсети Reddit.

Самым распространенным признаком стала ссора во время церемонии. Угрозой является и молчание жениха. Один из пользователей вспомнил, что мужчина сказал от силы десять слов во время свадьбы, а его жена болтала без умолку. Пара просуществовала всего год.

"Одна из пар ругалась всю свадьбу. Они даже почти не смотрели друг на друга. Нам пришлось фотошопить улыбку на лице жениха", – отметил один из экспертов по признакам скорого развода.

Другая история: жених и невеста никак не могли решить, фотографироваться им в образе ковбоев с дикого Запада или устроить фотосессию с собакой. Автор поста подчеркнул, что ни тот, ни другой не проявил уважения к увлечениям своей половинки. В результате пара развелась еще до того, как были обработаны свадебные снимки.

Странная традиция кидать друг в друга тортом тоже, как выяснилось, не способствует укреплению отношений и стала одним из признаков скорого развода. Кроме того, есть "проклятые места" – фотограф назвал такой локацией один из популярных у молодоженов парков. Его наблюдения подтвердил комментатор: участник свадебной церемонии в этом парке теперь "счастливо разведен". Тред набирает популярность, у него уже более 50 тысяч лайков, сообщает телеканал "360".