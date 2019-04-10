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Общество

Раскрыты главные признаки скорого развода

Фото: www.globallookpress.com
Признаки скорого развода определяются уже во время церемонии бракосочетания. Своими наблюдениями поделились свадебные фотографы.
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Фотографы, работающие на свадьбах, оказались экспертами по определению признаков скорого развода. Они с уверенностью могут сказать, будет ли счастливым брак. Секретами мастера объектива поделились в треде, запущенном в соцсети Reddit.

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Самым распространенным признаком стала ссора во время церемонии. Угрозой является и молчание жениха. Один из пользователей вспомнил, что мужчина сказал от силы десять слов во время свадьбы, а его жена болтала без умолку. Пара просуществовала всего год.

"Одна из пар ругалась всю свадьбу. Они даже почти не смотрели друг на друга. Нам пришлось фотошопить улыбку на лице жениха", – отметил один из экспертов по признакам скорого развода.

Другая история: жених и невеста никак не могли решить, фотографироваться им в образе ковбоев с дикого Запада или устроить фотосессию с собакой. Автор поста подчеркнул, что ни тот, ни другой не проявил уважения к увлечениям своей половинки. В результате пара развелась еще до того, как были обработаны свадебные снимки.

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Публикация от Фотограф Виктор Губарев (@victorr_gubarev)

Странная традиция кидать друг в друга тортом тоже, как выяснилось, не способствует укреплению отношений и стала одним из признаков скорого развода. Кроме того, есть "проклятые места" – фотограф назвал такой локацией один из популярных у молодоженов парков. Его наблюдения подтвердил комментатор: участник свадебной церемонии в этом парке теперь "счастливо разведен". Тред набирает популярность, у него уже более 50 тысяч лайков, сообщает телеканал "360".

Автор: Андрей Евлампиев10 апреля 2019, 10:24

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