Житель Подмосковья выставил на продажу бордель из-за ревности жены

Бизнесмен из Клина выставил на продажу мини-отель с ночными бабочками. Необычное объявление заметил корреспондент "Подмосковья сегодня".

Владелец решил избавиться от актива из-за ревности жены к девушкам с пониженной социальной ответственностью. Отмечается, что всего в гостинице четыре номера и "дополнительные услуги". В Общественной палате Московской области выразили беспокойство и попросили полицию проверить указанный мини-отель.



