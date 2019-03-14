Порошенко сравнил предателя Мазепу с Ганди и Вашингтоном
"Подвиг" Мазепы, с точки зрения Петра Порошенко, в том, что "в решающий момент, когда нужно было выбирать между верностью чужому монарху и своему отечеству", гетман сделал выбор в пользу Украины.
Выступая в Черниговской области, Порошенко сравнил Мазепу с первым президентом США Джорджем Вашингтоном, одним из лидеров войны за независимость испанских колоний в Америке Симоном Боливаром и руководителем движения за независимость Индии Махатмой Ганди. "Для империй, которым повиновались их народы, они все точно назывались изменниками – и Вашингтон, и Боливар, и Ганди, и Мазепа. Но для своих народов они герои", – заявил Петр Порошенко.
Гетман Мазепа в октябре 1708 года открыто присоединился к противнику России в Северной войне – шведскому королю Карлу XII. В ответ Петр I ликвидировал ставку Мазепы и лишил его всех титулов. После поражения Карла XII под Полтавой Мазепа бежал в Османскую империю и умер в городе Бендеры, напоминает RT.
Кроме того, специально для предателя Мазепы в России был изготовлен "орден Иуды". Петр Порошенко до ордена пока не дотянул, но "медаль Иуды" ему в Донецкой народной республике уже изготовили. Там заявили, что президент Незалежной своими антигуманными и агрессивными действиями в отношении соотечественников в Донбассе такую медаль заслужил. Награду для предателя Порошенко изготовили из осколков снарядов, которыми послушные "Иуде" войска обстреливают мирных жителей.
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