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Общество

Порошенко сравнил предателя Мазепу с Ганди и Вашингтоном

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко рассказал о своем самом любимом историческом персонаже – гетмане Мазепе. Президент Украины уверен, что это личность такого же масштаба, как Джордж Вашингтон или Махатма Ганди.
прочитано 343 раза

"Подвиг" Мазепы, с точки зрения Петра Порошенко, в том, что "в решающий момент, когда нужно было выбирать между верностью чужому монарху и своему отечеству", гетман сделал выбор в пользу Украины.

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Выступая в Черниговской области, Порошенко сравнил Мазепу с первым президентом США Джорджем Вашингтоном, одним из лидеров войны за независимость испанских колоний в Америке Симоном Боливаром и руководителем движения за независимость Индии Махатмой Ганди. "Для империй, которым повиновались их народы, они все точно назывались изменниками – и Вашингтон, и Боливар, и Ганди, и Мазепа. Но для своих народов они герои", – заявил Петр Порошенко.

Гетман Мазепа в октябре 1708 года открыто присоединился к противнику России в Северной войне – шведскому королю Карлу XII. В ответ Петр I ликвидировал ставку Мазепы и лишил его всех титулов. После поражения Карла XII под Полтавой Мазепа бежал в Османскую империю и умер в городе Бендеры, напоминает RT.

Кроме того, специально для предателя Мазепы в России был изготовлен "орден Иуды". Петр Порошенко до ордена пока не дотянул, но "медаль Иуды" ему в Донецкой народной республике уже изготовили. Там заявили, что президент Незалежной своими антигуманными и агрессивными действиями в отношении соотечественников в Донбассе такую медаль заслужил. Награду для предателя Порошенко изготовили из осколков снарядов, которыми послушные "Иуде" войска обстреливают мирных жителей.

Автор: Андрей Евлампиев14 марта 2019, 13:31
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