Жительница Серпухова с нарушением слуха стала звездой интернета

Серпуховчанка Дарья Ворфоломеева буквально за пару недель стала звездой соцсетей – девушка ведет свой блог и делится с подписчиками трудностями и радостями жизни при нарушении слуха. Об этом пишет "Подмосковье сегодня".
Портал отмечает, что на страницу девушки подписались уже более 5 тысяч человек. Пользователей притягивает красота и искренность Даши.
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