Главу контрразведки Бельгии заподозрили в работе на Россию

Глава контрразведки Бельгии Клемент Ванденборре временно отстранен от должности по подозрению в шпионаже в пользу России, передает телеканал "360". Чиновник отрицает обвинения.
По некоторым данным, при уничтожении секретной документации Ванденборре использовал обычный шредер, что стало причиной для подозрений. Обвинение может быть следствием противостояния контрразведки и департамента разведывательной службы.
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