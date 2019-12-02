Умерла звезда сериала "Коломбо"

Американская актриса Шелли Моррисон умерла в возрасте 83 лет в одной из больниц Лос-Анджелеса. Как сообщает ее представитель, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Напомним, Шелли Моррисон сыграла в таких сериалах, как "Коломбо", "Она написала убийство" и "Уилл и Грейс". В конце 80-х годов у артистки диагностировали рак молочной железы. К счастью, звезде удалось побороть страшную болезнь, передает телеканал "360".
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