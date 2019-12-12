Единороссы вручили школьникам паспорта в День Конституции

В Кировской области школьники получили паспорта из рук губернатора и
главы регионального отделения "ЕР" Игоря Васильева. Это важный и ответственный момент в жизни любого человека, подчеркнул он.
По словам губернатора, вручение главного документа в преддверии государственных праздников стало традицией. "В такой торжественный момент нельзя не проникнуться чувством патриотизма за свою страну и свою малую родину", – отметил Васильев.
Необходимо создавать для юношей и девушек возможности для развития на местах, подчеркнул глава региона. По его словам, идеи и планы молодежи – приоритет для "Единой России", партия готова к диалогу с новым поколением.
Торжественно вручили паспорта и в Пензенской области. Удостоверение личности получили 25 человек. Глава Заксобрания области и секретарь местного отделения "Единой России" напомнил молодым россиянам об ответственности за соблюдение Конституции. "Которая является гарантом прав и свобод, открывает простор для реализации личной инициативы, самостоятельности и творчества", – сказал единоросс.
А школьники Рязанской области получили паспорта из рук главы областной Думы Аркадия Фомина. Документы вручили победителям и призерам олимпиад, творческих соревнований и социальных акций.
В свою очередь секретарь отделения "ЕР" в Ямало-Ненецком автономном округе Алексей Ситников пожелал школьникам быть достойными гражданами страны. "Паспорт – это символ вашей принадлежности к нашей великой стране", – сказал он.Торжественное вручение главного документа прошло также в Чечне, Пермском крае, Иркутской, Сахалинской, Ростовской, Ярославской, Ульяновской, Тюменской, Смоленской областях и других регионах.
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