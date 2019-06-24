"Единая Россия" наградила победителей "Диктанта Победы"

В Москве в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе наградили победителей всероссийской исторической акции "Единой России" "Диктант Победы". Они показали лучшие результаты, набрав максимальное количество баллов за короткий промежуток времени.



Конкурсное жюри определило 10 победителей, сообщил зампред общественного совета партийного проекта "ЕР" "Историческая память" Сергей Нарышкин. По его словам, в акции активно участвовала молодежь, в том числе студенты и школьники.



Ценные призы за выдающиеся результаты получили участники акции из разных уголков страны: Павел Судико из Якутии, Виктория Поликарпова из Алтайского края, Булат Загрутдинов из Татарстана, Наталья Серяева из Саратовской области, Яна Тысченко и Сергей Хомуткин из Самарской и Тамбовской областей, а также Никита Коновалов из Краснодарского края.

В качестве наград победители получили современные гаджеты и комплекты исторической литературы. Кроме того, их пригласят на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Акция проходила на 1400 площадках в 23 странах, в ней участвовало больше 100 тысяч человек, уточнил депутат Госдумы, координатор партпроекта "ЕР" "Историческая память" Александр Хинштейн. По признанию парламентария, вопросы были непростыми, над ними трудились ученые-историки из Российского университета дружбы народов (РУДН). Самый высокий результат по России показал Краснодарский край, среди зарубежных стран – Молдавия, отметил Хинштейн.

"Более 5,5 тысяч человек правильно ответили на все 20 вопросов. В качестве победителей мы выбрали тех, кто справился с этой задачей быстрее остальных", – сказал единоросс.

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне необходимо для того, чтобы противостоять попыткам переписать историю, уверен заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. Он выразил благодарность участникам "Диктанта Победы". По его словам, "Единая Россия" сделает акцию ежегодной.

После церемонии награждения победители "Диктанта Победы" участвовали в акции "Свеча памяти", приуроченной к Дню памяти и скорби.

Напомним, акция "ЕР" "Диктант Победы" прошла 7 мая. За 45 минут участникам предстояло ответить на 20 вопросов, большая часть из которых содержала четыре варианта ответов.

Как писали "Дни.ру", абитуриенты, набравшие максимум баллов в "Диктанте Победы" "Единой России", получат дополнительные льготы при поступлении в высшие учебные заведения.