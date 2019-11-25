Авиарейсы из Москвы в Хельсинки отменили из-за забастовки

В понедельник, 25 ноября, авиакомпания Finnair отменила рейсы из Москвы в Хельсинки и обратно. Причиной стала забастовка солидарности профсоюза работников аэропортов с почтальонами, уточняет РИА Новости.
Напомним, с 11 ноября финские почтальоны отказались выходить на работу. Они требуют от руководства перевода из одного юридического лица почтовой организации в другое, сообщает телеканал "360".
К акции протеста присоединились представители сферы услуг, железнодорожники, энергетики и моряки. В ближайшее время в работе общественного транспорта Хельсинки ожидаются серьезные перебои, передает Пятый канал.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
С китайцем или с негром?
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?