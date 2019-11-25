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Общество

Авиарейсы из Москвы в Хельсинки отменили из-за забастовки

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В понедельник, 25 ноября, авиакомпания Finnair отменила рейсы из Москвы в Хельсинки и обратно. Причиной стала забастовка солидарности профсоюза работников аэропортов с почтальонами, уточняет РИА Новости.

Напомним, с 11 ноября финские почтальоны отказались выходить на работу. Они требуют от руководства перевода из одного юридического лица почтовой организации в другое, сообщает телеканал "360".

К акции протеста присоединились представители сферы услуг, железнодорожники, энергетики и моряки. В ближайшее время в работе общественного транспорта Хельсинки ожидаются серьезные перебои, передает Пятый канал.

Автор: 25 ноября 2019, 10:40

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