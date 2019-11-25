Москвичей предупредили о резком понижении давления

Специалист Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила о резком падении атмосферного давления в Москве. По ее словам, 29 ноября в столице ожидается 732 миллиметра ртутного столба – на 15 единиц ниже нормы, пишет "Российская газета".
На прошлой неделе жители города наблюдали "климатический зуб". В течение двух дней атмосферное давление было близко к экстремально высокому, уточняет "Москва 24".
Такие резкие перепады давления могут отрицательно сказаться на самочувствии москвичей, страдающих от хронических заболеваний. Специалисты не исключают и временного ухудшения настроения, сообщает RT.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
С китайцем или с негром?
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?