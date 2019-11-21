Работники соцзащиты в Москве получили по заслугам за равнодушие к избитым сиротам

Трем сотрудникам социальной защиты в Москве объявили выговор. Они должны были отвечать за семью, в которой избивали приемных детей.
Как уточняет издание "Вечерняя Москва", выговоры получили заведующий отделения ранней профилактики семейного неблагополучия Центра социальной помощи семьи и детям, а также начальник и советник отдела соцзащиты населения управления соцзащиты населения района, где проживала семья.
Ранее стало известно, что в Москве задержали родителей, которые избивали приемных детей. Видео было опубликовано в Сети, по нему следователи провели проверку. Стало известно, что в органы опеки якобы не поступала информация о жестоком обращении с детьми. В образовательных учреждениях, где они учились, также не знали о проблемах.
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