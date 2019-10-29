Названы главные страхи россиян

Ученые подвели итоги добровольного опроса. Оказалось, что самый большой страх россиян – болезни родных и близких. За этот вариант проголосовали больше половины респондентов.
На второй строчке списка расположились сразу три варианта ответа – война, произвол властей и собственные болезни. Эти факторы вызвали негативные эмоции у 42% опрошенных. Чуть менее трети россиян заявили о страхе резко обеднеть.
Как сообщает телеканал "360", каждого пятого респондента пугают стихийные бедствия. За ними следует страх потерять сбережения и работу. Реже всего граждане голосовали за варианты "старость" и "публичные унижения".
Россияне имели право выбрать несколько ответов, если в этом возникала необходимость. Всего в масштабном исследовании принял участие 1601 человек из 137 населенных пунктов России.
Стоит отметить, что страх за свое здоровье и здоровье близких среди жителей нашей страны неслучаен. Опрос показал, что россияне в целях экономии отказываются от лечения. Многие не обращаются к медикам, пока не возникнет острая необходимость.
На здоровье экономят почти треть респондентов, но главным предметом для ограничения трат стал отпуск. От отдыха ради сбережения средств отказываются около половины опрошенных.
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