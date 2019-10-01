Росконтроль назвал марки опасного молока

Проверка пастеризованного молока с содержанием жира 3,2% показала, что продукцию некоторых марок лучше оставить на полках супермаркетов. Эксперты изучили молоко в ценовом сегменте от 48 до 97 рублей за литр и пришли к неутешительным результатам.
По итогам исследования выяснилось, что молочная продукция марок "36 копеек" и "Авида" является опасной. Нарушение требований безопасности по микробиологическим показателям, являющихся обязательными у молока первой компании признали высоким, у второго же – средним, сообщает телеканал "360".
"Показатель общей обсемененности мезофильной микрофлорой (КМАФАнМ) превышает допустимое значение в 4,1 раза", – написали на сайте ведомства про "Авиду". К слову, у "36 копеек" этот же показатель превышен в 76 раз. Кроме того, у молока от второго производителя нашли признаки добавления растительного жира, а также недостаток белка и наличие в составе неуказанного консерванта -сорбиновую кислоту или сорбат калия.
Опасное молоко внесли в "черный список" и порекомендовали потребителям не приобретать его в магазинах. Далее эксперты прошлись по продукции компаний "Искренне Ваш", "Село зеленое", Globus, "Из Вологды – Вологжанка" и другим. У них тоже выявили нарушения, но в незначительной степени. Некоторые бренды получили предупреждения, однако в целом их продукты соответствуют необходимым характеристикам и не опасны для здоровья россиян.
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