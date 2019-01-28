"Офицеры России" просят проверить Евгения Шабаева
По словам Липового, Шабаев не имеет отношения к правоохранительным органам и военным структурам, а ветераны из-за его "странного поведения и высказываний" стараются обходить его стороной.
"Он периодически представляется разными вымышленными должностями и пытается внедриться в ветеранское сообщество", – цитирует Липового РИА ФАН.
Глава "Офицеров России" не исключает причастность Шабаева к противозаконной деятельности. Липовой обвинил Шабаева в распространении в иностранных СМИ недостоверных данных о Министерстве иностранных дел и Минобороны России.
"Правоохранительным органам стоит обратить внимание на подобные высказывания господина Шабаева, поскольку это явная попытка очернить нашу страну в международном информационном пространстве", – заявил председатель "Офицеров России".
Ранее ФАН публиковало материал, где раскрывало любопытные подробности биографии Шабаева. Агентство подвергло сомнению его заявления об участии в боевых действиях в Чечне и операции по возвращению Крыма.
Журналисты полагают, что в 2014 году Шабаев приобрел памятную медаль "За воссоединение" и выдал ее за государственную медаль Минобороны России "За возвращение Крыма".
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