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Общество

"Офицеры России" просят проверить Евгения Шабаева

Евгений Шабаев. Кадр youtube.com
Глава президиума общероссийской организации "Офицеры России Сергей Липовой призвал правоохранительные органы проверить деятельность Евгения Шабаева, называющего себя атаманом. Как пишет РИА ФАН, на сведениях Шабаева основана публикация информационного агентства Reuters о "российской частной военной компании", сотрудники которой якобы прибыли в Венесуэлу для охраны президента Николаса Мадуро.  
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По словам Липового, Шабаев не имеет отношения к правоохранительным органам и военным структурам, а ветераны из-за его "странного поведения и высказываний" стараются обходить его стороной.  

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"Он периодически представляется разными вымышленными должностями и пытается внедриться в ветеранское сообщество", – цитирует Липового РИА ФАН

Глава "Офицеров России" не исключает причастность Шабаева к противозаконной деятельности. Липовой обвинил Шабаева в распространении в иностранных СМИ недостоверных данных о Министерстве иностранных дел и Минобороны России.  

"Правоохранительным органам стоит обратить внимание на подобные высказывания господина Шабаева, поскольку это явная попытка очернить нашу страну в международном информационном пространстве", – заявил председатель "Офицеров России".  

Ранее ФАН публиковало материал, где раскрывало любопытные подробности биографии Шабаева. Агентство подвергло сомнению его заявления об участии в боевых действиях в Чечне и операции по возвращению Крыма.  

Журналисты полагают, что в 2014 году Шабаев приобрел памятную медаль "За воссоединение" и выдал ее за государственную медаль Минобороны России "За возвращение Крыма".

Автор: Иван Поляков28 января 2019, 12:24

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