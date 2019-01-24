Швеция пожаловалась на российские самолеты

Вооруженные силы Швеции пожаловались на самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, который летал в районе Балтийского моря в сопровождении двух истребителей Су-27. По их версии, они нарушили границы страны. "К югу от Карлсхамна в Блекинге самолеты России пролетели в течение короткого времени на шведской территории без разрешения", – цитирует портал "Реальное время" заявление военного ведомства. О произошедшем уже доложено правительству.
Отметим, в Министерстве обороны России уже ответили на обвинения со стороны Швеции. В ведомстве подтвердили, что Воздушно-космические силы страны регулярно совершают плановые полеты над акваторией Балтийского моря из материковой части России в Калининградскую область и обратно, однако делают это в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, передает телеканал "360".
Также ранее стало известно о том, что уже шведский самолет-разведчик с выключенным транспондером попытался нарушить границу России. Однако его в воздухе успешно перехватил истребитель Су-27. "Шойгу держит небо в надежных руках", – цитирует "Царьград" политолога Игоря Рябова. По его словам, произошедший инцидент – результат информационной накачки скандинавских стран по теме "российской угрозы".
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