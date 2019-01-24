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Общество

Казаки решили поменять названия на карте России

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Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" предложило рассказать россиянам правдивую историю о проводившемся в ранние годы Советской власти расказачивании, или говоря простым языком – геноциде казаков. Документ, который дал начало процессу уничтожения целой этносоциальной группы, был подписан 24 января 1919 года.

"Мы должны отметить эту трагическую дату не только молитвами в храмах, но и осудить тех, кто стал организатором уничтожения казаков – Ленина, Троцкого, Свердлова и всех вокруг них", – цитирует "Царьград" кандидата исторических наук, генерал-лейтенанта Леонида Решетникова. Он отметил, что имя Свердлова, до сих пор сохраняющееся в топонимах, является оскорблением для народа.

Ранее против имени Свердлова в названиях улиц, населенных пунктов и других объектов выступал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Он призвал переименовать Свердловскую область. "Злой гений Свердлов оставил такой кровавый след, что о нем лучше вообще не вспоминать", – подчеркнул священнослужитель.

Напомним, Яков Свердлов считается не только главным инициатором борьбы с казачеством в России, но и идеологом Красного террора, а также уничтожения зажиточных крестьян. Вместе с Лениным он также санкционировал расстрел последнего императора России Николая II вместе с семьей и слугами. Согласно официальной версии, Свердлов погиб от испанки. Однако некоторые историки считают, что его могли до смерти забить рабочие в Орле.

24 января 2019, 16:52

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