Когда в Москве поставят памятник Кобзону

Памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону может появиться в Москве до конца 2018 года, передает агентство городских новостей "Москва". Установлен он будет в галерее искусств Зураба Церетели на улице Пречистинка в центре города, передает НСН. Фигура высотой 2,4 метра была показана артисту еще при жизни и "очень ему понравилась", рассказал скульптор.