Чисто женские проблемы

47% женщин старше 50 лет одиноки. Кроме прочего, это значит, что они должны сами себя обеспечивать – помочь им некому. Пенсии у женщин ниже, чем у мужчин. Во-первых, в экономически активном возрасте они работают в среднем на 14,7 года меньше (отпуск по уходу за детьми, более ранний выход на пенсию). Во-вторых, у них и зарплата ниже, чем у мужчин на тех же должностях. В итоге и пенсии сильно недотягивают до мужских.

50% браков заканчиваются разводом. Дети чаще всего остаются с матерью. Так что ей приходится в одиночку содержать и себя, и их. Про благородных пап, которые тут же бегут платить сказочно щедрые алименты, умолчим: таких очень немного.

В первый год после развода уровень жизни женщины снижается на 73%.

Живут женщины на 7-10 лет дольше мужчин, а в поколении, родившемся в период демографического взрыва (1948-1964), и на все 15-20. Опять же – только она и может позаботиться о себе все эти годы. Именно поэтому женщины, принадлежащие к этому поколению, работают в среднем до 72-74 лет.

Из нуждающихся пожилых людей 3/4 составляют женщины. То есть бедная старость ожидает семь из десяти женщин. При этом 80% женщин не были бедны при жизни мужа.

Уже слышу, как охают, ахают и возмущаются некоторые читатели. Особенно остро воспринимается эта информация в связи с готовящейся пенсионной реформой. И очень наглядно в целом рисует положение женщины в современном обществе.

А теперь – сюрприз. Эта статистика – не российская, а американская. И приведена она в книге Ким Кийосаки – жены легендарного предпринимателя, инвестора и писателя Роберта Киойсаки. Ким – тоже предпринимательница, инвестор и писательница. И ее книги – "Богатая женщина", "Пора подниматься", "Счастье" – про то, как выжить женщине в современных экономических реалиях. И не просто к ним приспособиться, а, наоборот, приспособить их под себя. Ким знает, о чем пишет: свою бизнес-империю она когда-то создавала с нуля. Ее идеи и лично мне очень помогли – благодаря им я смогла вырваться из нищеты и стать богатым человеком.

А проблемы у женщин из разных стран в целом одинаковые – приведенная выше статистика это подтверждает. Принято говорить о равенстве мужчин и женщин в развитых странах. Но разве цифры не убеждают в обратном?

Статистика эта – обидная и горькая. Но если мы своими глазами видим, что она абсолютно справедлива, – почему ничего не предпринимаем? Почему женщины, приближаясь к пенсионному возрасту, оказываются не готовы к финансовым трудностям и вообще редко о них задумываются в молодые или зрелые годы? Ни в семье, ни в школе, ни в вузе, ни в просветительских рубриках СМИ у нас не учат девушек и женщин создавать личные бюджеты и управлять ими, обеспечивать себе безбедную старость. Не принято это у нас.

Учат другому: заботиться о семье, хранить домашний очаг, ухаживать за своей внешностью, в нечастых случаях – строить карьеру, но и то с некоторой ноткой осуждения, мол, не совсем женское это дело. Бизнесу, инвестированию, созданию личного капитала – да упаси бог! В итоге большинство женщин оказываются в финансовом плане зависимыми от мужей, других родственников, работодателей, правительства – но только не от самих себя. И, какие бы экономические потрясения у нас ни происходили, у российских женщин по-прежнему сильна уверенность в том, что все обойдется, как-нибудь само наладится, В наше время – уже вряд ли.

Задумываться о том, какой будет старость – все-таки более-менее сносной в финансовом плане или на грани выживания – никогда не рано и никогда не поздно. Главное, начать это делать.