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Общество

Налоги для самозанятых: кому это выгодно

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Наталия Закхайм

Наталия Закхайм блогер

 Совладелец ГК "ЛИК ПРО", руководитель Лаборатории информационного консалтинга, аналитик рынка недвижимости, эксперт по личным финансам. Автор книги "Тайна Денег" о пошаговом инвестировании в жилую недвижимость. Самая богатая ученица Роберта Кийосаки в России по версии издательства "Эксмо".
В конце минувшей недели в Госдуму был внесен пакет законопроектов о введении специальных налогов для самозанятых граждан. Если законопроекты примут, нововведения в экспериментальном порядке опробуют в четырех пилотных регионах – Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.  
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Эксперимент по установлению так называемого  "специального налогового режима" продлится с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года.

"Работаем не на дядю!"

Речь идет о налогах для тех, кто сейчас их, как правило, вообще не платит. Это люди, которые получают доходы, не имея работодателей и не привлекая наемных работников. То есть те, кто, как принято говорить, "работает не на дядю, а на себя".

Таких людей в нашей стране с каждым годом все больше: репетиторы, няни, фрилансеры всех мыслимых специальностей – дизайнеры, журналисты, интернет-маркетологи; парикмахеры, массажисты, косметологи и портные, работающие на дому; ремонтники, контакты которых разлетаются среди клиентов по "сарафанному радио"… Словом, те, кому не нужны никакие посредники ни для создания товаров и услуг, ни для их продажи. Кроме того, это, очевидно, в большинстве своем профессионалы довольно высокого уровня, раз не нужны им ни начальники, ни подчиненные, а клиентов при этом хоть отбавляй.

Кому и сколько?

И вот предлагается обложить их "специальным налогом". Ставка в размере 4% устанавливается для доходов, полученных при реализации услуг и товаров физическим лицам, в размере 6% – если клиентами самозанятых выступают юрлица. Такой налоговый режим можно будет использовать, если доход не превышает 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). Не смогут – независимо от уровня доходов – воспользоваться им те, кто продает подакцизные товары, занимается перепродажей, а также добычей и реализацией полезных ископаемых.  

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev

Самозанятые граждане, которые выберут такой налоговый режим, освобождаются от уплаты НДФЛ и НДС (кроме случаев ввоза товаров на территорию России). Они смогут платить взносы на пенсионное страхование в добровольном порядке, но максимальный размер их будет ограничен. Также у них появится право на налоговый вычет до 10 тысяч рублей.

Налоги, уплаченные самозанятыми, пойдут в федеральный и региональный бюджеты в соотношении 25% и 75% соответственно.

По закону или по справедливости?

Цель предполагаемых нововведений абсолютно ясна: вывести растущую, теперь уже без преувеличения многомиллионную армию самозанятых граждан из тени, где они благополучно и массово пребывают, сделать их полноценными налогоплательщиками и стимулировать к тому, чтобы они сами для себя создавали определенные социальные гарантии.

Интерес государства понятен. Но как насчет самих людей? Им-то что за польза регистрироваться в качестве самозанятых (это тоже предусмотрено в новом законопроекте) и отдавать часть заработков, хотя они прежде этого не делали и прекрасно себя чувствовали? Да и справедливо ли в данном случае "делиться" с государством, если эти люди ничего от него не требуют? Такие рассуждения приходится слышать очень часто.

Давайте разбираться. Люди живут в государстве. И взаимоотношения граждан с ним – это вопрос не только непосредственного предоставления рабочих мест или выплаты пенсий. Государство обеспечивают необходимую инфраструктуру для жизни и работы своих граждан. Речь о самых разных сферах: здравоохранение, образование, коммунальные услуги, связь, транспорт, социальные выплаты, личная безопасность – все это поддерживается налогами граждан, которые пользуются всем перечисленным и получают доходы, живя государстве, которое все это должно для них обеспечивать. Кроме того, хотя эти граждане и самозанятые, но деньги-то они получают не из воздуха, а от других людей или организаций. А товарно-денежный обмен облагается налогами везде и всегда.

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer

В западных странах люди подают налоговые декларации все поголовно – независимо от того, ведут ли они свой бизнес, работают ли по найму, получают ли пенсии или вообще ни дня нигде не работали. К этому идет и Россия, и у нас учет и контроль финансовых потоков уже в ближайшее время будут и точнее, и жестче, чем на Западе – мы идем к этому семимильными шагами.

Страх потери или потеря страха?

Улучшат или ухудшат нововведения положение самозанятых? С моей точки зрения, в конце концов все-таки улучшат. Ситуацию нельзя оценивать узко: "Не платили – а теперь будут платить, а значит, потеряют деньги". Люди, которые живут и работают в условиях отсутствия или непонимания правил игры, пребывают в постоянном беспокойстве, боятся, что сейчас они некстати "засветятся", их "разоблачат", придется отвечать по закону. Можно сказать, что по этим причинам они подспудно боятся, что их доходы вырастут и это будет кому-то заметно. Поэтому, в конечном счете, и доходы их не растут.

Какой уж там рост, если опасаешься лишний раз подать объявление, продвигать свои услуги в интернет-паблике, делиться опытом с коллегами, повышать квалификацию на профессиональных курсах, да и на клиентов иной раз посматриваешь подозрительно: нет ли среди них "засланного казачка"? Не говоря уже о том, что и банковскими кредитами для себя лично, и мерами по поддержке бизнеса люди, работающие вне правил, не могут воспользоваться.

Вот почему так важно им о себе заявить и работать открыто и законно. Это повысит их социальный статус, профессиональный престиж, а в итоге – снимет все барьеры для расширения их дела, поиска новых клиентов, а значит, и роста доходов.

Очевидно, что при разработке этого пакета законопроектов был взят на вооружение международный опыт и в том, что касается дифференцированного, то есть в зависимости от размера дохода, уровня налогообложения. И это тоже установление правил игры, четких и понятных ориентиров. Все-таки большинство граждан у нас вполне законопослушны, и если они ясно будут понимать: вот этот налог – максимально прост к уплате, можно еще и налоговые льготы получить, а вот этот – выше, но и предоставляет больше возможностей в других областях (при кредитовании, при поддержке от государства, при официальном формировании пенсионных накоплений) – они с огромной вероятностью будут следовать заданным правилам игры. И останутся чисты перед законом и уж явно не в убытке.

Будем надеяться, что "эксперимент", который сейчас обсуждается в Госдуме, наглядно это продемонстрирует. 

25 сентября 2018, 11:27

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