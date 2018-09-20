Госдума направляет деньги коррупционеров в Пенсионный фонд

Госдума в ходе пленарного заседания в четверг, 20 сентября, приняла в первом чтении законопроект о поправках в Бюджетный кодекс России, позволяющих перечислять средства от реализации конфискованного имущества коррупционеров в Пенсионный фонд. Эти деньги пойдут на страховые выплаты пенсионерам.



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