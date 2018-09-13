В Москве объявились выдающие себя за патрульных вымогатели

В Москве появились группы мошенников, которые выдают себя за сотрудников "Дорожного патруля" Центра организации дорожного движения (ЦОДД), передает портал newizv.ru. Они требуют от автомобилистов деньги. При этом в пресс-службе организации подчеркнули, что "Дорожный патруль" помогает автомобилистам в столице совершенно бесплатно. "Наши автомобили ярко-зеленого цвета. Все сотрудники в форме ЦОДД и с удостоверениями", – отметили в Центре. При встрече с такими мошенниками водителей призвали незамедлительно вызывать полицию.