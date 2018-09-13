Почему люди добровольно выбирают рабство в офисе

"Быть предпринимателем – такой же природный талант, как, например, к музыке или живописи. Способности к бизнесу есть только у 5% людей, остальным лучше и не пытаться", – не знаю, кто придумал это почему-то ставшее популярным заявление. Знаю только, что к действительности оно не имеет никакого отношения.

Подразумевается, видимо, что 95% людей должны работать по найму на тех немногих, у кого проявились "бизнес-способности". Но на самом деле ничего естественнее предпринимательства нет.

За всю историю человечества (за исключением разве что последнего столетия) для обозначения трудящихся людей действовала лишь одна антонимическая пара: свободный человек – раб. Первый сам обеспечивал себя, свою семью, совершенствовался в ремесле, налаживал отношения с клиентами, и это приносило доходы. Второй был лишен права выбора и жил на то, что ему давали хозяева – как правило, ровно столько, чтобы хватило на поддержание сил для работы.

Сейчас рабства и крепостного права нет. Но людей, в сознании которых работа по найму – единственно возможный вариант, на удивление много. И ведь они фактически добровольно выбирают рабство. А как иначе назвать ситуацию, если за них решают, сколько они должны работать и сколько за это будут получать.

Людей можно понять. В нашей стране бизнеса (по крайней мере, официально) долгое время не существовало. А потому, он до сих пор кажется некоторым людям чем-то непонятным, не вполне достойным и опасным. Разве что в последнее время ситуация стала меняться. И даже появилась другая крайность – многочисленные "школы бизнеса", "инкубаторы стартапов" и так далее. Позволю себе поделиться своим видением того, с чего стоит начать свой бизнес, что с ним делать и как понять, что пора от него избавляться.

От практики – к теории

Начнем с того, что никакие "бизнес-школы" и "курсы стартапов" не сделают из человека предпринимателя. Они помогут осознать, уточнить, систематизировать какие-то вещи тому, у кого уже есть предпринимательский опыт. Но научить бизнесу с нуля – никогда. Есть такой старый анекдот про дурдом: "Научитесь плавать – тогда и воды в бассейн нальем". Так и тут.

На Западе люди "варятся" в этом – там бизнес дело семейное, его законы усваиваются буквально с молоком матери. У нас же начинающие бизнесмены все должны осваивать сами, на собственном опыте, одновременно и работать, и "выхватывать" нужную информацию, в которой, к счастью, сейчас недостатка нет. Но эти процессы должны идти параллельно. Это не тот случай, когда, изучив теорию, непременно преуспеешь и в практике.

Мечта подождет

Логичный вопрос – если начинать с практики, то с чего именно? Многие считают: если уж открывать свой бизнес – так с "дела всей своей жизни", с воплощения мечты, с бизнеса, который станет миссией. Уверяю: так вы и бизнес угробите, и мечту.

Я уже говорила: считаю вздором заявление, будто лишь 5% людей могут быть бизнесменами. При этом доверяю статистике, согласно которой, из десяти новых бизнесов выживает один. Эти цифры никак не связаны между собой: первый бизнес начинающего предпринимателя может быстро прогореть, а потом он создаст несколько успешных. Но главное – первый бизнес должен быть, так сказать, тренировочным. Самым простым, понятным (парикмахерская, клининговая фирма, служба доставки и так далее). И уже работающим. По моему мнению, свой первый бизнес надо не создавать с нуля, а покупать. Это, во-первых, гораздо дешевле, чем вбухивать сумасшедшие деньги в стартап и его раскрутку. Во-вторых, нормально действующий бизнес выступит в качестве тренажера. Вы на нем прокачаете свои умения, нарастите управленческие "мускулы", чтобы потом идти в "большой спорт". А когда обретете максимальную спортивную, то есть бизнес-форму, можете открывать стартапы своей мечты сколько вам угодно.

Разлука без печали

Вот вам еще одна причина начать с недорогого "тренировочного" бизнеса: если вы увидите, что дело не заладилось, вам будет несложно закрыть неудачную фирму и не бросать все силы и деньги на спасение "дела своей жизни".

Но вовремя расставаться с бизнесом надо и в других случаях. У каждого бизнеса есть свой финансовый потолок – больше определенного предела он денег вам не принесет, как бы вы ни старались. И если те суммы, которые дает бизнес, кажутся недостаточными, нет смысла сохранять эту "реликвию". Лучше продать, чем тратить все свое время и силы на то, чтобы выжать из этого "лимона" что-то еще.

Но еще лучше – отдать эту фирму в управление наемному менеджеру. Возможно, финансовая отдача от бизнеса при этом снизится – составит, например, не 100, а 70% от потенциально возможной. Зато вы будете тратить на него не все свое время, а лишь десятую его часть и сможете благодаря этому открыть еще несколько предприятий. И пусть они тоже работают не на полную мощность: в любом случае вы получите от них в разы больше, чем от одного, действующего на пределе своих возможностей.

Словом, в наше время вопрос не в том, работать ли по найму или открыть свое дело: человек, желающий достойно жить и не быть рабом, разумеется, выберет второе. Вопрос в том, как начать свой бизнес грамотно, как правильно выбрать стратегию его ведения. Сейчас информации по этому поводу предостаточно – учитесь и узнавайте. И, главное, не бойтесь пробовать.