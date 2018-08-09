Новая экономика: государство поможет заработать на старость
Так уже было в 90-е. Пока одни сводили концы с концами, не зная, как вести себя в новых экономических и политических реалиях, другие успели создать солидные капиталы.
В нашей стране чужое богатство принято объяснять разными (и не очень лестными для состоятельных людей) причинами: "повезло", "украли", "смошенничали", "они просто все жадные" и даже ирреальным "деньги к деньгами". Обычно подобные объяснения чужому богатству находят те, кто попросту не знает, как еще можно его достичь. А секрет состоятельных людей, в большинстве случаев, заключается в том, что они видят преимущества ситуации, которая другим кажется безнадежной, и понимают, как этими преимуществами можно воспользоваться.
В целом же богатые люди, как правило, зарабатывают капиталы не собственными, а заемными средствами; не обязательно продают нечто дорого, но всегда угадывают со спросом (пусть и на недорогой товар или услугу); не экономят на пустяках, но знают, в какой момент можно купить недвижимость, бизнес или другой значимый актив существенно ниже среднерыночной цены.
Всему этому можно научиться. А для этого необходимо уметь анализировать существующую в нашей стране экономическую ситуацию.
Почему сейчас все меняется?
Главная причина, если коротко, в том, что Россия становится независимой от пресловутой "нефтяной иглы" и начинает строить свою экономику по тем принципам, какие приняты во всем цивилизованном мире. А в мире экономика в первую очередь базируется на залоговой недвижимости. Это основа деятельности банковской системы, создания денежных потоков бизнесом и гражданами, развития строительного рынка и других отраслей. Но если на Западе всего 10% недвижимости находится в выкупленной собственности, а все остальное – так или иначе в залоге у банков, то в России картина прямо противоположная. У нас в собственности находится до 80% недвижимости. При этом в большинстве случаев недвижимость досталась людям бесплатно (постсоветская приватизация), а многие являются собственниками нескольких объектов.
Такой расклад приводит к стагнации во многих смыслах. Банки разоряются, теряют лицензии (по последним данным – до 150 в год), теряют деньги и их вкладчики. Все потому, что главный актив любого банка, гарантия его устойчивости и надежности – большой залоговый портфель, а если нет залоговой недвижимости, создать его проблематично.
Если количество выдаваемых ипотечных кредитов невелико, не развивается должным образом и строительный рынок. А если люди не хотят и не могут воспользоваться ипотекой – это, кроме прочего, создает проблемы и лично для них. Здесь и ситуация, когда в одной небольшой квартире ютятся по три семьи, да и бедность наших пенсионеров тоже. На Западе давно уже норма, когда люди сами заботятся о своей старости. И обеспеченной делают ее прежде всего благодаря недвижимости. Это может быть и сдача жилья в аренду, и так называя обратная ипотека, когда старики продают свои большие квартиры, въезжают в меньшие и на вырученные деньги живут.
У нас пока этого нет, по крайней мере, в массовом порядке. Поэтому государство решило "помочь" гражданам. В 2016 году был принят федеральный закон о кадастровой оценке недвижимости. А одновременно с ним (или чуть раньше или позже) – еще ряд законов. О микрофинансовых организациях. О коллекторской деятельности. О банкротстве физических лиц (последние поправки упрощают и удешевляют эту процедуру). И если оценить происходящее в комплексе, складывается следующая картина: сейчас делается все возможное, чтобы, во-первых, максимально закредитовать население, а во-вторых, по максимуму вывести недвижимость из собственности в залог.
То есть сейчас, по сути, идет перераздел рынка недвижимости, как когда-то в 90-е шел перераздел бизнесов. На это указывает все. Банки с легкостью выдают ипотеки на лояльных или льготных условиях, и сейчас впервые в истории России порядка 60% жилья в новостройках является ипотечным.
В то же время за долги (неважно, задолженность ли это МФО, или структуре ЖКХ, или банку) также вполне можно лишиться жилья на абсолютно законных основаниях. Нет, должника не обязательно лишают крыши над головой – собственно, это никому и не нужно. Но все чаще людям предлагают такой выход: оформить имеющуюся у них недвижимость в залог, чтобы расплатиться с долгами. Как говорится, что и требовалось доказать: банк получает новый актив, а должнику приходится прилагать серьезные усилия, чтобы рассчитаться с кредиторами и не остаться совсем без жилья. Это, кстати, миф, что по закону нельзя выселить из единственной квартиры или же из квартиры, в которой живут дети. Если квартира ипотечная (залоговая) – еще как можно.
Что делать?
Повторюсь еще раз. Не бывает плохих или хороших ситуаций. Все зависит от того, найдете ли вы в них плюсы и сможете ли ими воспользоваться.
В сложившихся сейчас условиях лучшее, что можно сделать, – вкладывать деньги в ипотечные кредиты, которые сейчас так легко выдаются. Деньги имеют свойство обесцениваться, а недвижимость – дорожать. То есть в итоге недвижимость, приобретенная в ипотеку, окажется для вас дешевле, чем это можно было ожидать. Ситуация усугубляется тем, что с увеличением пенсионного возраста, очевидно, и ипотечные кредиты будут выдаваться на более долгий срок, а ежемесячный платеж, соответственно уменьшится.
При этом стоит приобрести недвижимость в ипотеку, даже если явной нужды в этом вроде бы нет (например, у вас уже есть своя квартира). Еще одно жилье может начать приносить доход вам сразу же – арендаторы квартиры будут фактически гасить ипотеку, а если платеж по кредиту невелик, то вы сразу же начнете получать и прибыль. Ну а на пенсии эта квартира станет источником постоянного дохода для вас – через аренду или продажу. Согласитесь, это лучше, чем надеяться на выплаты в 12 тысяч начиная с 55 лет.
И еще такой важный момент. Не "держите" принадлежащую вам квартиру для взрослых детей. Пусть берут ипотеку и создают собственные активы. А ваши пусть работают на вас. Поверьте, так будет лучше всем.
У всех нас, независимо от возраста, сейчас есть время для того, чтобы вписаться в новые экономические условия, сложившиеся в нашей стране. Но для этого нужно не считать деньги в чужих кошельках, и не искать виноватых в тех или иных обстоятельствах, и не кивать на тех, кому хуже, чем вам, – а засучить рукава и начать решать свои проблемы. Только так и возможно изменить свою жизнь к лучшему.
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