Новая экономика: государство поможет заработать на старость

Петросян и Степаненко разводятся Юные москвички зарезали отца-насильника Кобзон попал в больницу Закрытие "Дома-2" Главные события столицы

Самое читаемое

Появились подробности родов Леры Кудрявцевой
"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
Похудевшая Степаненко подала на развод и потребовала миллиард
Звезда ТНТ сбрила роскошные волосы из-за рака
Повзрослевший сын Королевой затмил голого Тарзана
В семье Чумакова произошла трагедия
партнеры
Четверг 9 августа
Лента новостей
19:17
Гафт не может говорить после удара
17:56
Названы дата и место прощания с Тамарой Дегтяревой
17:25
После секс-скандала с сыном олигарха российскую модель обвиняют в совращении подростка
17:14
За гибель девятилетней девочки накажут соцработника
17:03
Раскрыт источник баснословных богатств Бузовой
17:02
Разъяренный россиянин 10 раз ударил ножом жену
16:33
Что случилось с истощенной актрисой Симдянкиной
16:24
Актрису Тамару Дегтяреву годами пожирала коварная болезнь
16:00
Тает на глазах: разводящаяся с Питтом Джоли исхудала до 45 килограммов
15:55
Федора Смолова жестко наказали за ДТП на элитном авто
15:22
Народ возмущен постельными утехами голой Бледанс с особенным сыном
15:11
Актриса Тамара Дегтярева умерла после долгой борьбы с болезнью
15:01
Меланья Трамп явилась на прием в поношенном платье
14:43
Звезда "Блестящих" прогнала мужа по просьбе сыновей
14:40
Как бывший муж Бузовой борется с раком
14:34
Инспекторы-взяточники перешли на "безнал"
14:29
Больной раком Успенский потерял сознание на глазах жены
14:22
В Петербурге похитили бизнесмена из-за 15 тысяч рублей
14:10
На пляже в Подмосковье сгорел бар
13:55
Подтверждена страшная опасность мобильных телефонов
13:54
Пореченков оставил жену с тремя детьми
13:46
Пышка из "Дома-2" навязала жениху-дистрофику свою фамилию
13:21
Станции "Лефортово" и "Авиамоторная" связали тоннелями
13:19
В Башкирии после дождя рухнула стена общежития
13:17
Федор Смолов перешел в "Локомотив"
13:10
Известная актриса родила в 54 и сияет от счастья
13:08
Пенсионер на Priora сбил девушку – лейтенанта полиции
12:49
Фонду помощи тяжелобольным грозит закрытие
12:48
На уральском заводе рабочего насмерть придавило балкой
12:42
Из окна многоэтажки в Тюмени выпал ребенок
12:37
Семья мешает спасению сестер Хачатурян
12:32
Жванецкий жестко отреагировал на печальный диагноз Хазанова
12:31
Как интернет-магазины экономят ваши деньги
12:29
При ремонте больницы под Омском покалечился рабочий
12:23
В перевернувшейся машине с пьяным водителем погиб ребенок
12:02
Всемирно известный коуч Тони Роббинс выступит в Москве
11:52
США одним махом убили все старания Путина
11:51
На детскую площадку в Ростове упало дерево
11:42
Тяжелобольная российская актриса при смерти
11:25
Как быть счастливым без детей
11:22
Пьяный ребенок на угнанной машине устроил две аварии в Приамурье
11:06
От Тутберидзе сбежала еще одна фигуристка
11:02
Спрятали два бюджета страны: у россиян отнимут накопления
10:54
"Вся жизнь напоказ": молодая любовница Петросяна похорошела
10:52
Курс доллара резко подскочил
10:42
На Украине после ДТП перевернулся автобус с пассажирами (фото)
10:35
Москвичку обокрали на 13 миллионов
10:30
Лера Кудрявцева о рождении ребенка
10:20
Гигантская дыра в атмосфере Земли напугала ученых
10:09
Идолы завтрашнего дня: блокчейн захватывает медиа
09:52
"Дебилы и моральные уроды": Волочкова поиздевалась над россиянами
09:51
Тело россиянина две недели пролежало в лесу в Таиланде
09:42
Из колонии на Урале сбежал преступник-рецидивист
09:23
Степаненко может проиграть в битве за миллиард
09:23
Восьмилетний ребенок сломал позвоночник на тарзанке
09:10
Названы причины обрушения курса рубля
08:58
На дороге под Москвой нашли застреленного мужчину
08:50
Две улицы в Москве перекроют до 30 сентября
08:40
Дочь пошла по стопам Горшка из "Короля и Шута"
08:31
Россия взвыла от новых санкций США
08:28
После борьбы с раком Юлия Волкова вышла замуж
08:05
Питт публично унизил Джоли
21:59
Довел до слез: Малахов вынул душу из бывшей жены насильника Хачатуряна
21:56
Садальский обнаружил подлый обман в истории с разводом Долиной
21:32
Захарова разнесла США за "слив" переговоров Путина и Трампа
21:31
Как живет единственная дочь Петросяна
21:16
"Любой день может стать похоронным": жена спасает тяжелобольного Гафта
20:44
"Сними штору с себя": нежная Волочкова попала впросак
20:40
Страшная авария с участием Ангелины Вовк попала на видео
20:16
Известный певец насмерть сбил пешехода
20:00
Это заговор: настоящая причина развода Петросяна и Степаненко вызвала шок
19:35
"Порно и иконы": что отправлял насильник Хачатурян подругам дочерей
19:05
Кандидат Собянин: МНПЗ закроет "грязные" производственные установки
18:56
"Ломятся прямо в дом!": адвокат Петросяна забил тревогу
18:43
"Он тупой": Водонаева резко высказалась о муже-изменнике Лорак
18:21
68-летний Ричард Гир станет отцом во второй раз
18:19
"Получила от него миллионы": Брэд Питт отбился от лживой Анджелины Джоли
18:08
Джигурда решил выкопать гроб покойной возлюбленной
17:30
У красавицы-жены Асада нашли рук груди
17:22
Курс доллара взлетел из-за новых санкций
17:11
Покалеченный Головин рассказал о тяжелой травме
17:06
Центр Уфы перекрыли из-за сообщения о бомбе
16:53
Невеста променяла Кличко на молодого красавчика
16:51
Глава крупной корпорации скончался в Удмуртии
16:47
По пути из Самары в Екатеринбург пропали три человека
16:32
Осиный улей навел шороху в Тюмени
16:27
Сестрам-убийцам в одиночных камерах срочно зовут врача
16:13
Дерзких воров осудили за кражу кролика и 25 голубей
16:02
В Нижегородской области из реки вытащили труп
16:00
У Кудрявцевой появился ребенок
15:39
Ужасающее ЧП: на Крымском мосту пролилась кровь
15:05
Пострадавшая Ангелина Вовк просит помощи после аварии
15:00
Сердюков влип в историю после свадьбы с Васильевой
14:46
В Ростове-на-Дону годовалая девочка утонула в ванной
14:36
Как на Украине прошли похороны Олега Царева
14:34
Звезда сериала "Ольга" возбудила мужчин пышными формами в бикини
14:22
"Любовь – самое главное в жизни": смелое заявление соперницы Ани Лорак
14:17
Porsche 718 Boxter GTS: на взлет
14:16
Банкротство банка "Югра" – не выход для решения проблем кредиторов
14:15
Озолотившаяся избранница Петросяна купается в лучах славы
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Степаненко может проиграть в битве за миллиард
"Джигарханян совсем плох": начались тайные переговоры о судьбе театра
"Дебилы и моральные уроды": Волочкова поиздевалась над россиянами
Оскандалившийся Кикабидзе набросился на Путина
"Забыла о христианской добродетели!": подруга убита лицемерием Степаненко
Мороз по коже: беременная Собчак страшно воет по ночам
Общество

Новая экономика: государство поможет заработать на старость

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Наталия Закхайм

Наталия Закхайм блогер

 Совладелец ГК "ЛИК ПРО", руководитель Лаборатории информационного консалтинга, аналитик рынка недвижимости, эксперт по личным финансам. Автор книги "Тайна Денег" о пошаговом инвестировании в жилую недвижимость. Самая богатая ученица Роберта Кийосаки в России по версии издательства "Эксмо".
В последнее время у некоторых наших соотечественников наблюдаются, прямо скажем, панические настроения. Ну как же: пенсионный возраст поднимают, систему начисления пенсий меняют, НДС вырос, цены на некоторые товары тоже, рост разных платежей на подходе... Как жить?! При этом, когда растерянность, возмущение, недоумение пройдут, наверняка окажется, что эта ситуация позволила появиться в России новым богатым. 
прочитано 439 раз

Так уже было в 90-е. Пока одни сводили концы с концами, не зная, как вести себя в новых экономических и политических реалиях, другие успели создать солидные капиталы.

В нашей стране чужое богатство принято объяснять разными (и не очень лестными для состоятельных людей) причинами: "повезло", "украли", "смошенничали", "они просто все жадные" и даже ирреальным "деньги к деньгами". Обычно подобные объяснения чужому богатству находят те, кто попросту не знает, как еще можно его достичь. А секрет состоятельных людей, в большинстве случаев, заключается в том, что они видят преимущества ситуации, которая другим кажется безнадежной, и понимают, как этими преимуществами можно воспользоваться.

В целом же богатые люди, как правило, зарабатывают капиталы не собственными, а заемными средствами; не обязательно продают нечто дорого, но всегда угадывают со спросом (пусть и на недорогой товар или услугу); не экономят на пустяках, но знают, в какой момент можно купить недвижимость, бизнес или другой значимый актив существенно ниже среднерыночной цены.

Всему этому можно научиться. А для этого необходимо уметь анализировать существующую в нашей стране экономическую ситуацию.

Почему сейчас все меняется?

Главная причина, если коротко, в том, что Россия становится независимой от пресловутой "нефтяной иглы" и начинает строить свою экономику по тем принципам, какие приняты во всем цивилизованном мире. А в мире экономика в первую очередь базируется на залоговой недвижимости. Это основа деятельности банковской системы, создания денежных потоков бизнесом и гражданами, развития строительного рынка и других отраслей. Но если на Западе всего 10% недвижимости находится в выкупленной собственности, а все остальное – так или иначе в залоге у банков, то в России картина прямо противоположная. У нас в собственности находится до 80% недвижимости. При этом в большинстве случаев недвижимость досталась людям бесплатно (постсоветская приватизация), а многие являются собственниками нескольких объектов.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

Такой расклад приводит к стагнации во многих смыслах. Банки разоряются, теряют лицензии (по последним данным – до 150 в год), теряют деньги и их вкладчики. Все потому, что главный актив любого банка, гарантия его устойчивости и надежности – большой залоговый портфель, а если нет залоговой недвижимости, создать его проблематично.

Если количество выдаваемых ипотечных кредитов невелико, не развивается должным образом и строительный рынок. А если люди не хотят и не могут воспользоваться ипотекой  – это, кроме прочего, создает проблемы и лично для них. Здесь и ситуация, когда в одной небольшой квартире ютятся по три семьи, да и бедность наших пенсионеров тоже. На Западе давно уже норма, когда люди сами заботятся о своей старости. И обеспеченной делают ее прежде всего благодаря недвижимости. Это может быть и сдача жилья в аренду, и так называя обратная ипотека, когда старики продают свои большие квартиры, въезжают в меньшие и на вырученные деньги живут.

У нас пока этого нет, по крайней мере, в массовом порядке. Поэтому государство решило "помочь" гражданам. В 2016 году был принят федеральный закон о кадастровой оценке недвижимости. А одновременно с ним (или чуть раньше или позже) – еще ряд законов. О микрофинансовых организациях. О коллекторской деятельности. О банкротстве физических лиц (последние поправки упрощают и удешевляют эту процедуру). И если оценить происходящее в комплексе, складывается следующая картина: сейчас делается все возможное, чтобы, во-первых, максимально закредитовать население, а во-вторых, по максимуму вывести недвижимость из собственности в залог.

То есть сейчас, по сути, идет перераздел рынка недвижимости, как когда-то в 90-е шел перераздел бизнесов. На это указывает все. Банки с легкостью выдают ипотеки на лояльных или льготных условиях, и сейчас впервые в истории России порядка 60% жилья в новостройках является ипотечным.

В то же время за долги (неважно, задолженность ли это МФО, или структуре ЖКХ, или банку) также вполне можно лишиться жилья на абсолютно законных основаниях. Нет, должника не обязательно лишают крыши над головой – собственно, это никому и не нужно. Но все чаще людям предлагают такой выход: оформить имеющуюся у них недвижимость в залог, чтобы расплатиться с долгами. Как говорится, что и требовалось доказать: банк получает новый актив, а должнику приходится прилагать серьезные усилия, чтобы рассчитаться с кредиторами и не остаться совсем без жилья. Это, кстати, миф, что по закону нельзя выселить из единственной квартиры или же из квартиры, в которой живут дети. Если квартира ипотечная (залоговая) – еще как можно.

Что делать?

Повторюсь еще раз. Не бывает плохих или хороших ситуаций. Все зависит от того, найдете ли вы в них плюсы и сможете ли ими воспользоваться.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

В сложившихся сейчас условиях лучшее, что можно сделать, – вкладывать деньги в ипотечные кредиты, которые сейчас так легко выдаются. Деньги имеют свойство обесцениваться, а недвижимость – дорожать. То есть в итоге недвижимость, приобретенная в ипотеку, окажется для вас дешевле, чем это можно было ожидать. Ситуация усугубляется тем, что с увеличением пенсионного возраста, очевидно, и ипотечные кредиты будут выдаваться на более долгий срок, а ежемесячный платеж, соответственно уменьшится.

При этом стоит приобрести недвижимость в ипотеку, даже если явной нужды в этом вроде бы нет (например, у вас уже есть своя квартира). Еще одно жилье может начать приносить доход вам сразу же – арендаторы квартиры будут фактически гасить ипотеку, а если платеж по кредиту невелик, то вы сразу же начнете получать и прибыль. Ну а на пенсии эта квартира станет источником постоянного дохода для вас – через аренду или продажу. Согласитесь, это лучше, чем надеяться на выплаты в 12 тысяч начиная с 55 лет.

И еще такой важный момент. Не "держите" принадлежащую вам квартиру для взрослых детей. Пусть берут ипотеку и создают собственные активы. А ваши пусть работают на вас. Поверьте, так будет лучше всем.

У всех нас, независимо от возраста, сейчас есть время для того, чтобы вписаться в новые экономические условия, сложившиеся в нашей стране. Но для этого нужно не считать деньги в чужих кошельках, и не искать виноватых в тех или иных обстоятельствах, и не кивать на тех, кому хуже, чем вам, – а засучить рукава и начать решать свои проблемы. Только так и возможно изменить свою жизнь к лучшему.

9 августа 2018, 14:49

комментарии

Политика

США одним махом убили все старания Путина
Россия взвыла от новых санкций США
Захарова разнесла США за "слив" переговоров Путина и Трампа
Раскрыт секретный план войны Грузии с Россией

Шоу-бизнес

Гафт не может говорить после удара
Любовница обратилась к публике после позорного видео с мужем Ани Лорак
Больному раком Юдашкину вырезали почку и часть легкого
Кобзон: Врачи сказали, что мне осталось две недели

Проишествия

Семья мешает спасению сестер Хачатурян
Довел до слез: Малахов вынул душу из бывшей жены насильника Хачатуряна
Сестрам-убийцам в одиночных камерах срочно зовут врача
Известного актера жестоко избили в центре Москвы

Lifestyle

Дочь пошла по стопам Горшка из "Короля и Шута"
Народного артиста Бортника срочно доставили в больницу
Машков стал миллиардером
Коллеги скорбят о звезде "Вокзала для двоих"
Шоу-бизнес

"Вся жизнь напоказ": молодая любовница Петросяна похорошела

Фанаты убеждены, что помощница юмориста лишь выиграла от скандала
Шоу-бизнес

Тяжелобольная российская актриса при смерти

Клич о помощи бросила Елена Ксенофонтова
Шоу-бизнес

Пореченков оставил жену с тремя детьми

Популярный актер очень скучает по родным
Шоу-бизнес

Как бывший муж Бузовой борется с раком

О футболисте откровенно рассказал его друг

Гороскоп

Тяжелая болезнь открыла глаза Борису Моисееву
Врачи будут лечить Жукова всю жизнь
Астрологический прогноз с 6 по 12 августа 2018 года
Шоу "Давай поженимся!" останется без одной ведущей

Фоторепортажи

Известная актриса родила в 54 и сияет от счастья
Безруков женился на известной певице с пышными формами
Что годы сделали с Ротару
Кандидатки на звание "Мисс Бум-Бум" показали прелести

Спорт

От Тутберидзе сбежала еще одна фигуристка
Покалеченный Головин рассказал о тяжелой травме
Сбежавшую из России Медведеву побили на льду
Обнаглевший Смолов после аварии пошел под суд

Регионы

Ужасающее ЧП: на Крымском мосту пролилась кровь
Турчак призвал регионы включаться в цифровизацию
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru