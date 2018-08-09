Новая экономика: государство поможет заработать на старость

В последнее время у некоторых наших соотечественников наблюдаются, прямо скажем, панические настроения. Ну как же: пенсионный возраст поднимают, систему начисления пенсий меняют, НДС вырос, цены на некоторые товары тоже, рост разных платежей на подходе... Как жить?! При этом, когда растерянность, возмущение, недоумение пройдут, наверняка окажется, что эта ситуация позволила появиться в России новым богатым.

Так уже было в 90-е. Пока одни сводили концы с концами, не зная, как вести себя в новых экономических и политических реалиях, другие успели создать солидные капиталы.

В нашей стране чужое богатство принято объяснять разными (и не очень лестными для состоятельных людей) причинами: "повезло", "украли", "смошенничали", "они просто все жадные" и даже ирреальным "деньги к деньгами". Обычно подобные объяснения чужому богатству находят те, кто попросту не знает, как еще можно его достичь. А секрет состоятельных людей, в большинстве случаев, заключается в том, что они видят преимущества ситуации, которая другим кажется безнадежной, и понимают, как этими преимуществами можно воспользоваться.

В целом же богатые люди, как правило, зарабатывают капиталы не собственными, а заемными средствами; не обязательно продают нечто дорого, но всегда угадывают со спросом (пусть и на недорогой товар или услугу); не экономят на пустяках, но знают, в какой момент можно купить недвижимость, бизнес или другой значимый актив существенно ниже среднерыночной цены.

Всему этому можно научиться. А для этого необходимо уметь анализировать существующую в нашей стране экономическую ситуацию.

Почему сейчас все меняется?

Главная причина, если коротко, в том, что Россия становится независимой от пресловутой "нефтяной иглы" и начинает строить свою экономику по тем принципам, какие приняты во всем цивилизованном мире. А в мире экономика в первую очередь базируется на залоговой недвижимости. Это основа деятельности банковской системы, создания денежных потоков бизнесом и гражданами, развития строительного рынка и других отраслей. Но если на Западе всего 10% недвижимости находится в выкупленной собственности, а все остальное – так или иначе в залоге у банков, то в России картина прямо противоположная. У нас в собственности находится до 80% недвижимости. При этом в большинстве случаев недвижимость досталась людям бесплатно (постсоветская приватизация), а многие являются собственниками нескольких объектов.

Такой расклад приводит к стагнации во многих смыслах. Банки разоряются, теряют лицензии (по последним данным – до 150 в год), теряют деньги и их вкладчики. Все потому, что главный актив любого банка, гарантия его устойчивости и надежности – большой залоговый портфель, а если нет залоговой недвижимости, создать его проблематично.

Если количество выдаваемых ипотечных кредитов невелико, не развивается должным образом и строительный рынок. А если люди не хотят и не могут воспользоваться ипотекой – это, кроме прочего, создает проблемы и лично для них. Здесь и ситуация, когда в одной небольшой квартире ютятся по три семьи, да и бедность наших пенсионеров тоже. На Западе давно уже норма, когда люди сами заботятся о своей старости. И обеспеченной делают ее прежде всего благодаря недвижимости. Это может быть и сдача жилья в аренду, и так называя обратная ипотека, когда старики продают свои большие квартиры, въезжают в меньшие и на вырученные деньги живут.

У нас пока этого нет, по крайней мере, в массовом порядке. Поэтому государство решило "помочь" гражданам. В 2016 году был принят федеральный закон о кадастровой оценке недвижимости. А одновременно с ним (или чуть раньше или позже) – еще ряд законов. О микрофинансовых организациях. О коллекторской деятельности. О банкротстве физических лиц (последние поправки упрощают и удешевляют эту процедуру). И если оценить происходящее в комплексе, складывается следующая картина: сейчас делается все возможное, чтобы, во-первых, максимально закредитовать население, а во-вторых, по максимуму вывести недвижимость из собственности в залог.

То есть сейчас, по сути, идет перераздел рынка недвижимости, как когда-то в 90-е шел перераздел бизнесов. На это указывает все. Банки с легкостью выдают ипотеки на лояльных или льготных условиях, и сейчас впервые в истории России порядка 60% жилья в новостройках является ипотечным.

В то же время за долги (неважно, задолженность ли это МФО, или структуре ЖКХ, или банку) также вполне можно лишиться жилья на абсолютно законных основаниях. Нет, должника не обязательно лишают крыши над головой – собственно, это никому и не нужно. Но все чаще людям предлагают такой выход: оформить имеющуюся у них недвижимость в залог, чтобы расплатиться с долгами. Как говорится, что и требовалось доказать: банк получает новый актив, а должнику приходится прилагать серьезные усилия, чтобы рассчитаться с кредиторами и не остаться совсем без жилья. Это, кстати, миф, что по закону нельзя выселить из единственной квартиры или же из квартиры, в которой живут дети. Если квартира ипотечная (залоговая) – еще как можно.

Что делать?

Повторюсь еще раз. Не бывает плохих или хороших ситуаций. Все зависит от того, найдете ли вы в них плюсы и сможете ли ими воспользоваться.

В сложившихся сейчас условиях лучшее, что можно сделать, – вкладывать деньги в ипотечные кредиты, которые сейчас так легко выдаются. Деньги имеют свойство обесцениваться, а недвижимость – дорожать. То есть в итоге недвижимость, приобретенная в ипотеку, окажется для вас дешевле, чем это можно было ожидать. Ситуация усугубляется тем, что с увеличением пенсионного возраста, очевидно, и ипотечные кредиты будут выдаваться на более долгий срок, а ежемесячный платеж, соответственно уменьшится.

При этом стоит приобрести недвижимость в ипотеку, даже если явной нужды в этом вроде бы нет (например, у вас уже есть своя квартира). Еще одно жилье может начать приносить доход вам сразу же – арендаторы квартиры будут фактически гасить ипотеку, а если платеж по кредиту невелик, то вы сразу же начнете получать и прибыль. Ну а на пенсии эта квартира станет источником постоянного дохода для вас – через аренду или продажу. Согласитесь, это лучше, чем надеяться на выплаты в 12 тысяч начиная с 55 лет.

И еще такой важный момент. Не "держите" принадлежащую вам квартиру для взрослых детей. Пусть берут ипотеку и создают собственные активы. А ваши пусть работают на вас. Поверьте, так будет лучше всем.

У всех нас, независимо от возраста, сейчас есть время для того, чтобы вписаться в новые экономические условия, сложившиеся в нашей стране. Но для этого нужно не считать деньги в чужих кошельках, и не искать виноватых в тех или иных обстоятельствах, и не кивать на тех, кому хуже, чем вам, – а засучить рукава и начать решать свои проблемы. Только так и возможно изменить свою жизнь к лучшему.