"ЕР" предлагает консультировать родителей по психотропным препаратам
С предложением проводить специальные консультации выступил координатор партийного проекта "Единая страна – доступная среда", заместитель главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев,. "Единая Россия", по его словам, отправит соответствующее предложение в Минздрав.
"Случай с Екатериной Конновой показал, что существует проблема с пониманием ответственности при обращении с сильными лекарственными средствами, содержащими психотропные вещества. Родители детей, которым необходимы такие препараты, к сожалению, не всегда понимают всю серьезность ответственности за нарушения правил обращения с этими медикаментами", – сказал Тереньтев.
Он назвал правильным решение МВД о прекращении уголовного дела в отношении Конновой. "Женщина совершила ошибку, но в ее случае предлагаемое изначально наказание было бы чрезмерным", – заключил депутат.
Напомним, накануне стало известно, что в отношении 38-летней жительницы Москвы было возбуждено дело по достаточно серьезной статье – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Сегодня, 6 июля МВД сообщило о прекращении уголовного дела в отношении женщины. Прокуратура сочла это решение абсолютно законным, а в Минздраве заявили, что могут пересмотреть список запрещенных для детей лекарств.
Проект партии "Единая Россия" "Единая страна – доступная среда" направлен на поддержку и интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями. В России их насчитывается более 12 миллионов. Инвалидам помогают в трудоустройстве и в передвижениях на дальние расстояния.
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