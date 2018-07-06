"ЕР" предлагает консультировать родителей по психотропным препаратам

В "Единой России" предложили проводить для родителей детей с инвалидностью консультации при выписывании психотропных препаратов. Так в партии отреагировали на историю с уголовным делом против москвички, которая пыталась продать через интернет тюбики с диазепамом.

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