Россиян хотят лишить алкоголя рядом с домом
Запрет на продажу алкоголя в жилых домах обсуждается уже не первый год. Однако ранее не предлагалось избавить спальные районы от продажи спиртного.
Данная тема обсуждалась в конце июня на заседании комиссии при главном психиатре-наркологе Минздрава Евгении Брюне в рамках концепции федерального проекта "Здоровый образ жизни". По словам Брюна, документ разработали в Министерстве здравоохранения. Инициатива находится на стадии обсуждения.
Нарколог ждет дальнейших предложений от своих коллег. "Это, так скажем, обновленная программа. Она сейчас проходит обсуждение и в Общероссийском народном фронте, и в Государственной думе. Какие-то новые предложения поступают", – цитирует Брюна Life.ru. Врач подчеркнул, что здоровый образ жизни – один из приоритетов работы Минздрава с начала 2000-х.
Верный знак! #Спиртное вредно для здоровья! pic.twitter.com/r4iyqjMuZw— ВАЛЕР��N (@BondarValeriy) 4 мая 2016 г.
Ранее в Минпромторге заявили, что если Россия введет ограничения на импорт крепких напитков из США, отечественные производители быстро восполнят недостачу. А вот для некоторых западных импортеров крепких напитков, по мнению экспертов, это станет ощутимым ударом.
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