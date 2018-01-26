Как законно распивать алкоголь в самолете

Законный способ пронести алкоголь в самолет существует. Страждущему нальют сами стюардессы.

Экипаж авиалайнера может "подавать" пассажирам алкогольные напитки, которые они принесли с собой. Об этом рассказал блогер, знаток туристических хитростей Гилберт Отт.

Пассажир воздушного судна не имеет права подавать напитки самому себе. Тем не менее, при желании можно обойти этот запрет. "Вы можете, однако, попросить члена экипажа, если он не будет против, подать вам алкоголь, который вы принесли с собой на борт", – делится секретом Отт.

Рекомендуется заранее приобрести бутылки с вожделенным нектаром – но не превышающие объемом 100 миллилитров. Драгоценные сосуды надо положить в пластиковый пакет вместе с другими жидкостями. На борту пакет отдают бортпроводникам. А уже те, по просьбе пассажира, нальют ему алкоголь. Правда, за стюардессами остается последнее слово – если клиент "созрел", слишком пьян, то ему могут отказать в его просьбе.

Блогер отмечает, что можно пользоваться и duty free. Однако следует помнить, что бутылки больших объемов лучше не покупать – по правилам, по окончании полета их надо выбрасывать – даже если напиток в сосуде еще остался, написал создатель сайта God Save the Points.

Злоупотреблять вновь обретенными знаниями не стоит. Как писали Dni.Ru, в декабре президент Владимир Путин подписал пакет документов, который позволит отказывать в перевозке авиадебоширам. С июня 2018 года компании смогут сами составлять так называемые черные списки пассажиров, создающих угрозу при перелете.