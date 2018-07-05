"Это не СССР": Европе предсказали победоносную войну с Россией
В американской прессе вышла очередная статья, посвященная России. Материал можно считать прямым посланием для всего так называемого коллективного Запада.
В своей публикации профессор Хью Уайт утверждает, что нынешняя Европа значительно сильнее, а Россия слабее, чем в 1948-м и последующие годы. По мнению аналитика, Москва действительно угрожает перекроить границы, сложившиеся после окончания холодной войны в ответ на расширение ЕС и НАТО.
В то же время Уайт убежден, что у России нет никаких шансов стать панъевразийским гегемоном, которым могли бы быть СССР или гитлеровская Германия. Профессор подчеркнул, что США не нужно вкладывать огромные средства в оборону Европы – она способна защитить себя сама, передает The National Interest.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от лидеров некоторых европейских стран увеличить финансирование НАТО. Соответствующие письма получили лидеры Канады, Германии, Бельгии и Норвегии.
Также стало известно, что Министерство обороны России начинает формирование автоматизированной системы управления войсками под названием "Акация‐М". Она сможет получать сведения и отдавать приказы в режиме реального времени.
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