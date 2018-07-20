Окунь сожрал акулу на глазах рыбаков

В Сети растет популярность ролика, сделанного рыбаками в океане. На записи видно, как на крючок попалась небольшая акула. Морская хищница пытается освободиться, однако внезапно ее сжирает появившаяся гигантская рыба.
Акула стала жертвой каменного окуня гуаса, передает Пятый канал. Для него крючок и леска не стали помехой – рыба с добычей в пасти ушла на глубину.
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