Россию засыпало снегом

В Норильске 20 июля выпал мокрый снег. "Ни к каким происшествиям он не привел", – цитирует ТАСС представителя единой дежурно-диспетчерской службы города. Он отметил, что снег уже растаял.
Тем не менее пользователи Сети успели запечатлеть произошедшее на фото. Многие в шутку поздравляют друг друга с Новым годом и первым снегом, передает телеканал "360".
Норильск является одним из пяти самых северных городов мира с населением свыше 100 тысяч человек. Он расположен в 300 километрах от границы Северного полярного круга.
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