Политик грязно и пошло отомстил супруге-ябеде
Политик, баллотирующийся в городской совет Сент-Пола, не нашел ничего лучше, как разместить на сайте своей предвыборной кампании фото обнаженной супруги. Правда, через некоторое время мужчина удалил его.
В заявлении в правоохранительные органы женщина указала, что Мартинез неоднократно принуждал ее к сексу и применял силу. При этом несчастная просила передать ей опеку над восьмилетней дочерью и десятилетним сыном. Просьба была удовлетворена, сообщает New York Daily News.
Американка подчеркнула, что супругу поставили диагноз "депрессия". Ее терпению пришел конец 4 июля, когда муж выгнал их с детьми из дома. Пришлось вызвать полицию.
Мартинез обвинения отрицает. Политик заявил, что жена лжет, и он в шоке от такого поведения. Однако мужчине не поверили и возбудили дело. Кроме того, мэр Сент-Пола призвал Мартинеза выйти из гонки за место в городском совете.
Позже оказалось, что американец и раньше привлекал внимание правоохранителей. Ему предъявляли обвинения в хулиганстве.
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