К ЧМ-2018 объявили срочный набор элитных путан
Общественники заранее предупреждали, что российские города, где пройдут матчи мундиаля, ждет резкий рост проституции. Эксперты отмечают, что в этом нет ничего удивительного: такая же ситуация была во всех странах, которые принимали прежние чемпионаты мира по футболу.
Проблема в том, что на Западе сложилось определенное представление о России. "Конечно, мы хотим, чтобы Москву представляли спортивным городом, а не тем, где можно все и ничего за это не будет. К сожалению, в западном представлении существует такое понятие, что русские женщины легкодоступны. Что это только у них феминистки заявляют о насилии и домогательствах, а наши молчат и терпят", – комментирует возникший ажиотаж общественный деятель Илья Савельев.
"На временную работу требуются девушки со знанием английского языка и третьим размером груди" – число таких вакансий в интернете, по данным общественников, выросло с 800 объявлений в феврале до 8 000 в мае. Эксперты предупреждают, что большинство из них не сулят ничего, кроме различных форм сексуальной эксплуатации.
Удивляет наблюдателей тот факт, что, судя по публикациям, наплыв путан ожидается в Северной столице – в Москве почему-то пока особого ажиотажа не наблюдается. При этом ценник на подобные услуги, вплоть до 13 июня, стабильный – 2,5 тысячи рублей за час удовольствия. Позже цена развлечений вырастет до четырех-пяти тысяч, утверждают эксперты.
The @FIFAWorldCup 2018 in Russia starts in two weeks! Are you ready? ⚽️������#WorldCupRussia #Russia2018 #wc2018 #wcrussia2018 #FIFA #FIFA2018 #Россия2018 #ЧМ2018 pic.twitter.com/VQxYa6lVAO— ����Russia in Kuwait (@RusEmbKuw) 2 Juni 2018
Отмечается, что во всем мире распространилась мода на экзотику – девушек из стран Азии и Африки. Африканки, особенно уроженки Нигерии, уже попали в Россию в дни Кубка конфедераций. Они зачастую вообще не осознают, куда и зачем их привезли. Пользуются спросом и азиатки со знанием русского языка из бывших республик СССР. Они догадываются, что их ждет, но вырваться из сексуального рабства не могут, пишет "МК".
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