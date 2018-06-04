К ЧМ-2018 объявили срочный набор элитных путан

Третий размер груди и знание английского языка - обязательные условия, указанные в объявлениях о приеме на работу, заполнивших страницы соцсетей. Еще одно требование к соискательницам – любовь к спорту. Эскорт-агентства активно ищут новые кадры в преддверии ЧМ-2018.

Общественники заранее предупреждали, что российские города, где пройдут матчи мундиаля, ждет резкий рост проституции. Эксперты отмечают, что в этом нет ничего удивительного: такая же ситуация была во всех странах, которые принимали прежние чемпионаты мира по футболу.

Проблема в том, что на Западе сложилось определенное представление о России. "Конечно, мы хотим, чтобы Москву представляли спортивным городом, а не тем, где можно все и ничего за это не будет. К сожалению, в западном представлении существует такое понятие, что русские женщины легкодоступны. Что это только у них феминистки заявляют о насилии и домогательствах, а наши молчат и терпят", – комментирует возникший ажиотаж общественный деятель Илья Савельев.

"На временную работу требуются девушки со знанием английского языка и третьим размером груди" – число таких вакансий в интернете, по данным общественников, выросло с 800 объявлений в феврале до 8 000 в мае. Эксперты предупреждают, что большинство из них не сулят ничего, кроме различных форм сексуальной эксплуатации.

Удивляет наблюдателей тот факт, что, судя по публикациям, наплыв путан ожидается в Северной столице – в Москве почему-то пока особого ажиотажа не наблюдается. При этом ценник на подобные услуги, вплоть до 13 июня, стабильный – 2,5 тысячи рублей за час удовольствия. Позже цена развлечений вырастет до четырех-пяти тысяч, утверждают эксперты.

Отмечается, что во всем мире распространилась мода на экзотику – девушек из стран Азии и Африки. Африканки, особенно уроженки Нигерии, уже попали в Россию в дни Кубка конфедераций. Они зачастую вообще не осознают, куда и зачем их привезли. Пользуются спросом и азиатки со знанием русского языка из бывших республик СССР. Они догадываются, что их ждет, но вырваться из сексуального рабства не могут, пишет "МК".