Одержимую дьяволом куклу сняли на видео
Один из сотрудников магазина рассказал, что недавно получил в дар коробку со старыми игрушками и нашел там куклу. Он положил ее на пол и пошел позвать коллег.
Руки куклы изначально были на коленях. Когда мужчина вернулся, они были по бокам. Он вернул руки в прежнее положение и сфотографировал игрушку. "Через десять минут она снова убрала руки!" – цитирует менеджера телеканал "360".
По словам мужчины, в кукле сокрыто зло – все, кто к ней прикасался, сразу чувствовали себя плохо. На следующий день сотрудники магазина решили снять видео и были шокированы: кукла двигала рукой, а затем камера вдруг упала.
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