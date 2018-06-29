Одержимую дьяволом куклу сняли на видео

Работники благотворительного магазина в Шотландии установили в помещении скрытую камеру и запечатлели паранормальное явление. Они засняли доказательства того, что в тряпичной кукле обитают злые духи.

Один из сотрудников магазина рассказал, что недавно получил в дар коробку со старыми игрушками и нашел там куклу. Он положил ее на пол и пошел позвать коллег.

Руки куклы изначально были на коленях. Когда мужчина вернулся, они были по бокам. Он вернул руки в прежнее положение и сфотографировал игрушку. "Через десять минут она снова убрала руки!" – цитирует менеджера телеканал "360".

По словам мужчины, в кукле сокрыто зло – все, кто к ней прикасался, сразу чувствовали себя плохо. На следующий день сотрудники магазина решили снять видео и были шокированы: кукла двигала рукой, а затем камера вдруг упала.