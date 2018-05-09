Сильный поступок: Путин почтил ветерана после казуса с охраной

Президент России Владимир Путин сразу после Парада Победы на Красной площади направился в Александровский сад в сопровождении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Сербии Александра Вучича. К делегации после небольшого курьеза присоединился и ветеран Великой Отечественной войны.

Об инциденте рассказали в эфире телеканала "Россия 24". "Один из ветеранов, который был приглашен на церемонию, хотел лично подойти к президенту, наверное, пожать ему руку, но охрана не пропустила", – заявил ведущий.

Путину не понравилось такое отношение к участнику Второй мировой войны. Глава государства остановился, поздоровался с ветераном и взял его с собой в Александровский сад.

"Вот такой момент очень трогательный. Его обязательно надо запомнить, как знак уважения к людям, выковавшим эту победу", – добавил корреспондент телеканала.



Примечательно, что до начала Парада Победы произошел еще один необычный инцидент. Когда Путин поднимался на трибуну, чтобы произнести речь, он заметил, что у женщины-ветерана выпал пригласительный билет.

Глава государства среагировал моментально: президент склонился перед участницей Великой Отечественной, поднял билет и вернул его владелице. Видео публикует Life.ru.

Напомним, что в Москве 9 мая прошел Парад Победы в честь 73-й годовщины капитуляции нацистской Германии. Днем в центре столицы состоится акция "Бессмертный полк".