Куда сходить 9 мая

В течение двух дней, 8 и 9 мая, Россия будет отмечать 73-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. В столице подготовили масштабную развлекательную программу. Одним из основных мест празднования станет Парк Победы на Поклонной горе.

Парк Победы на Поклонной горе



8 мая программа начнется в 18:00 и продолжится до 21:00, гостей Парка Победы ждут концерт Московского государственного симфонического оркестра и выступления артистов Москонцерта.



9 мая посетители парка увидят на большом экране прямую трансляцию военного парада на Красной площади. После этого, в 13:00, для всех гостей начнется концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В 16:00 гостей ждут выступления Московского Государственного Академического театра танца "Гжель", оперного дуэта Василисы Николаевой и Владислава Кирюхина, группы "Пятеро", Кристины Аглинц, Максима Лидова, хореографического ансамбля "Побратимы" и многих других. С 19:00 до 22:00 на Поклонной горе пройдет концерт-съемка телеканала ТВЦ. В концерте примут участие: Олег Газманов, Ринат Ибрагимов, Диана Гурцкая, Дмитрий Харатьян, Русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, Академический дважды Краснознаменный, ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, Иосиф Кобзон.

Театральная площадь

Главное место встречи ветеранов Великой Отечественной войны. По традиции там можно будет послушать музыку военных лет. В праздничной программе запланированы выступления оперных певцов и звезд российской эстрады.

Площадь перед Храмом Христа Спасителя



Музыкальные концерты состоятся 8 и 9 мая на площади перед Храмом Христа Спасителя. 8 мая музыкальная программа начнется в 19:00 и продолжится до 22:00. Для зрителей выступят вокальный дуэт Федора Рытикова и Сергея Штырова, оперный дуэт Василисы Николаевой и Владислава Кирюхина, Юрий Шалаев, Ксения Дежнева, вокальная группа "Пятеро", симфонический оркестр Москвы "Русская филармония".

9 мая концертная программа перед Храмом Христа Спасителя начнется в 10:00 и продлится до 22:00. В 10:00 зрители смогут увидеть трансляцию парада Победы на Красной площади. В праздничной программе с 12:00 примут участие: молодежный симфонический оркестр ВФМС с мировой премьерой, лауреаты детского Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки", солисты и оркестр Центра оперного пения имени Галины Вишневской, Московский Государственный симфонический оркестр для детей и юношества вместе с дирижером Иваном Рудиным и солисткой Алисой Гребенщиковой, вокальная группа "Кватро".

Вокзалы Москвы

На площадях центральных вокзалов 9 мая запланирована концертная программа "Вокзалы Победы". На Белорусском вокзале программа начнется в 10:00 с трансляции Парада Победы. В 17:00 зрители смогут увидеть показ киноконцерта с элементами интерактивной программы, в 18:00 – услышать выступление Игоря Миркурбанова, а в 20:00 все желающие могут насладиться выступлением вокального коллектива Хор Турецкого и Арт-группы Soprano Турецкого. С Белорусского вокзала в 15:00 начнется шествие акции "Бессмертный полк". Сотни тысяч горожан пройдут до Красной площади с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

На Казанском вокзале праздничная программа начнется в 10:00 с трансляции Парада Победы, продолжится трансляцией тематических музыкальных фонограмм, в 14:00 – состоится киноконцерт с элементами интерактивной программы. В 15:00 всех зрителей ожидает выступление Показательного оркестра МЧС России, а в 16:00 выступление вокального коллектива Хор Турецкого и Арт-группы Soprano Турецкого.

Рижский вокзал откроет свою праздничную программу в 08:00. Для зрителей выступит Арт-групп Soprano Турецкого. В 08:50 все желающие смогут возложить венки к памятнику на территории музея вокзала и послушать выступления официальных лиц. Посадка ветеранов и участников акции Поезд Победы начнется в 09:00, отправление Поезда Победы запланировано в 09:30.

Арбат

Историческая фотовыставка "Лица Победы" появится 8 и 9 мая на Арбате, а также же на московских бульварах: Чистопрудном, Никитском и Гоголевском. На выставке будут показаны архивные фотографии, сохранившие для потомков документальную память о войне – самом героическом периоде в истории нашей страны. Фотографии предоставлены Мультимедиа Арт Музеем. Фотовыставка продлится до 21 мая 2018 года.

Екатерининский парк



Екатерининский парк подготовил обширную дневную и вечернюю программы для всех гостей 9 мая. С 13:00 на главной сцене парка выступят театральный центр "Практика", театр спортивно-зрелищных выступлений "Каскадер", детский театр "Ласточки", театр "Уголок дедушки Дурова", детская студия "Непоседы", "Центр Славы Полунина", Олеся Евстигнеева, группа "После 11", Наталья Иванова, группа "Viva", Полина Елисейская, Александр Еловских, Иван Ильичев, Екатерина Бродская, Андрей Приклонский, Татьяна Лихачева. В 19:00 на сцену выйдут звезды российской эстрады: Олег Газманов, группа "Фабрика", Дина Гарипова, Марк Тишман, Александр Буйнов. Концерт продолжится до 22:00.

Аллея Космонавтов

Праздничная программа на Аллее Космонавтов 9 мая стартует в 13:00. Гостей ждут театральные представления от "Московского молодежного экспериментального театра под руководством Вячеслава Спесивцева и "Московского Нового драматического театра". В 17:00 начнется концертная часть вечера. Зрителей ждут выступления Глеба Матвейчука, Юлии Началовой, Дины Гариповой, Евгения Кунгурова, образцового коллектива ансамбля танца "Улыбка", Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е.Г. Попова, Максима Калужских, Ost Up, дуэта "Баян-микс", Василия Семеновича Ланового, Димы Билана.

Измайловский парк



Измайловский парк откроет свою праздничную программу в 13:00. Первыми для зрителей выступят "Московский драматический театр на Перовской", затем зрители увидят концертную программу учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. В 16:00 на сцену выйдут "Московский театр иллюзий", певец Прохор Шаляпин, группа "Кватро", певица Зара, певец Остап. После минуты молчания в 18:55 концертную программу продолжат певцы Александр Буйнов, Родион Газманов, Брендон Стоун и Юлия Началова.

Парк "Царицыно"

Для гостей музея-заповедника "Царицыно" праздник в честь Дня Победы начнется в 11:00. На сцене выступят коллективы, подведомственные Департаменту культуры. В 13:00 стартует общегородская программа, в которой выступят Московский камерный оркестр "Музыка Вива", Московский театр музыки и драмы под руководством Стаса Намина, джаз-ансамбль "Тромбон-шоу", Алексей Гарнизов, "Новый балет", Светлана Криницкая, русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, НАОНИР им. Н.П. Осипова. Музыкальный концерт продолжится в 19:00 выступлением арт-проекта "Тенора 21 века", Юлии Ковальчук, Алексея Чумакова, группы "Фабрика", Олега Газманова.

Солнцево

9 мая район Солнцево ждет всех гостей по адресу ул. Богданова д. 19. Праздничная программа начнется в 13:00. Для зрителей свои праздничные номера подготовили Московский музыкальный театр для детей и юношества "На Басманной", Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, Виталий Козловский, коллективы "МосАрт", Геннадий Рашидович Сайфулин, участники проекта "Голос.Дети", финалистка проекта "Голос" Мари Карне, финалистка проекта "Голос.Дети" Ярослава Дегтярева. В 19:00 музыкальную программу продолжат Алексей Гоман, Александр Панайотов, Надежда Бабкина и Диана Гурцкая.

Тропарево

9 мая зона отдыха "Тропарево" приглашает всех желающих на свою праздничную программу, посвящённую Дню Победы. Представления начнутся в 12:25, открывать концерт будет Московский театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко. Далее в программе – Театр на Покровке, Московский театр под руководством Геннадия Чихачёва, Театр "Школа драматического искусства", КЦ "Ивановский", театр "Содружество актеров Таганки", артист Василий Овсянников, артистка Любовь Исаева. Вечер продолжат Диана Гурцкая, Руслан Алехно, Глеб Матвейчук и певица Зара.

Зеленоград

9 мая в Зеленограде пройдет праздничная программа для всех гостей и жителей округа. Выступления начнутся в 13:00, первыми выступят коллективы и исполнители учреждений, подведомственных Департаменту культуры г. Москвы. Программу продолжат артист Дамир Басыров и группа "Республика". После минуты молчания, в 19:00, выступление продолжат известные эстрадные исполнители: Алексей Воробьев, Согдиана, Саша Санта, Кристина Орбакайте.