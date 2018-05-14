Сорвал большой куш: австралиец выиграл в лотерею дважды за неделю

Житель Австралии оказался редкостным счастливчиком и выиграл в лотерею два раза за неделю. Его суммарное вознаграждение составило почти 150 миллионов рублей.



После первого выигрыша 40-летний мужчина заявил, что планирует вложить деньги в недвижимость. Однако австралиец решил на этом не останавливаться и купил еще один лотерейный билет, который принес ему гораздо больше.



Несмотря на внушительность суммы, ее все равно не хватает для приобретения дома, о котором мечтал счастливчик. Местная пресса сообщает, что недвижимость в районе Бонди, где проживает победитель, стоит так дорого, что даже двух лотерейных выигрышей хватило бы на покупку разве что "коробки от холодильника, расположенной здесь".

Новый дом в пригороде Сиднея, вероятно, так и останется в планах счастливчика, передает Russia Today. Однако мужчина не расстраивается и собирается потратить доставшиеся ему деньги "с умом". Как конкретно – не уточняется, но известно, что часть суммы уже ушла на роскошный автомобиль и отдых на Гавайях.

Как мужчине удалось выиграть в лотерею два раза подряд – неизвестно. Сам он говорит, что все дело в "божьей помощи".

Ранее стало известно о жителе Канады, который выиграл в лотерею два миллиона канадских долларов в свой день рождения. Тогда же он вышел на пенсию и довольно скромно отпраздновал все три события – сходил в китайский ресторан с семьей и друзьями.

