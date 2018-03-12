Выигравшая полмиллиарда в "Русское лото" пенсионерка шокировала своим поступком

Обладательница выигрыша в 506 миллионов рублей вернулась в родную деревню под Воронежем. Соседи шокированы поступком Натальи Власовой: они думали, что новоиспеченная миллионерша давно купила себе хоромы в областном центре.

Женщина с семьей уже несколько месяцев не появлялась на улицах деревни. Соседи решили, что счастливая пенсионерка перебралась "поближе к цивилизации", потратив часть выигрыша на приобретение жилья.

Однако Наталья Власова вернулась. Как выяснилось, она уезжала в Воронеж, чтобы ухаживать за больной сестрой. А переезжать из родной деревни женщина не собирается, пишет Ura.ru.

Ранее Dni.Ru писали о том, что после выигрыша пенсионерка из Воронежской области жила в постоянном страхе из-за многочисленных угроз в свой адрес. По словам родственников 63-летней жительницы Панино Натальи Власовой, она была вынуждена удалить свои страницы в социальных сетях и старалась лишний раз не выходить на улицу. Новоиспеченная миллионерша боится вымогателей, которые постоянно донимают ее просьбами "поделиться".

Кроме того, пенсионерку атакуют мошенники с просьбами о помощи. Причем любители легкой наживы набросились на Наталью еще до того, как она получила денежный приз.

Наталья Власова и ее дочь выиграли полмиллиарда в лотерею "Русское лото" осенью 2017 года. Семья из Воронежской области всегда жила скромно. К примеру, дочь Натальи работала секретарем в суде и получала всего 11 тысяч рублей. Теперь Екатерина Евдокимова уволилась с этой работы – и это пока единственное изменение в жизни простых российских миллионеров.