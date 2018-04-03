Как будет работать метро в Москве на Пасху

Работу столичной подземки продлят на Пасху. В ночь на воскресенье, 8 апреля, метрополитен будет работать до 02:00, передает сетевое издание m24.ru.

"Наземный транспорт будет ходить до 03:30 по 161 наиболее востребованному маршруту. Режим работы метрополитена будет продлен до 02:00. МЦК будет работать в обычном режиме до 01:00", – сообщил заммэра Максим Ликсутов.