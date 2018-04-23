Поссорившийся с мамой школьник в одиночку улетел на Бали

Обманувший взрослых школьник из австралийского Сиднея в 12 лет совершил свое первое самостоятельное путешествие. Правда, вскоре тайное стало явным.

Подросток украл кредитную карточку родителей и один отправился на Бали. На такой смелый шаг он решился после ссорой с матерью, которая запретила ему лететь на экзотический остров.

Мальчишка самостоятельно забронировал билет на самолет и номер в отеле. Он сказал родителям, что идет в школу, однако вместо этого доехал до вокзала и оттуда поездом добрался в аэропорт, сообщает The Guardian. Прилетев на Бали, юный путешественник зарегистрировался в отеле All Seasons и сказал персоналу, что ждет сестру.

Обман вскрылся, когда учительница позвонила семье мальчика и сообщила, что его не было на уроках. Тогда матери пришлось лететь за строптивым юнцом на Бали и забирать домой. По словам женщины, ее сын не любит, когда ему говорят нет.

Похожая история произошла в апреле 2016 года в России. Школьница без билета улетела из Внуково в Санкт-Петербург. Позже девочка рассказала о причинах своего поступка. По ее словам, она миновала все пункты досмотра, провожая друга, который улетал в другой город вместе с отцом.