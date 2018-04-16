Археолог-любитель и школьник нашли тысячелетний клад

На немецком острове Рюген в Балтийском море обнаружен крупный клад, датированный второй половиной X века, передает сайт "Комсомольская правда". В составе находки порядка 600 серебряных предметов, в числе которых украшения и деньги. Среди них особый интерес для исследователей представляют монеты чеканки короля Дании и Норвегии Харальда I Синезубого. Ранее считалось, что они безвозвратно утеряны.

Примечательно, что помогли ученым археолог-любитель и 13-летний школьник. Они обнаружили на острове первые серебряные предметы и обратились к профессионалам, предложив им приехать на Рюген. Специалисты пришли к выводу, что речь идет о тысячелетнем кладе.