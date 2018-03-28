Москвичей "заперли" в квартирах по ошибке

Некоторых москвичей не на шутку перепугало сообщение, появившееся на официальном сайте столичного управления МЧС. В нем говорилось, что с 18:00 28 марта до утра следующего дня в столице сложатся погодные условия, при которых вредные вещества не будут рассеиваться в воздухе. В связи с этим людям рекомендовали как можно меньше находиться на улице, а будучи дома плотно закрыть все окна и пользоваться системами очистки и кондиционирования воздуха.

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"Ранее размещенная информация была ошибочно опубликована в разделе "Экстренные предупреждения". Согласно прогнозу Росгидромет в столице действительно ожидается безветренная погода, однако такой прогноз не является поводом для объявления экстренного предупреждения, и не несет угрозы здоровью людей", – говорится в сообщении пресс-службы столичного управления МЧС.