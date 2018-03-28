Москвичам посоветовали забаррикадироваться в квартирах

С вечера 28 марта до утра 29-го на территории Москвы и области ожидаются погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, говорится в сообщении на официальном сайте столичного управления МЧС. В связи с вероятным ростом концентрации опасных веществ эксперты рекомендовали по возможности минимизировать время прибывания на открытом воздухе. Тем же, кто находится дома, специалисты посоветовали закрыть окна и форточки, а также использовать систему кондиционирования и очистки воздуха.