Скандал с отравлением детей в Волоколамске дошел до Путина

Доклады о ситуации вокруг мусорного полигона "Ядрово" поступают Владимиру Путину. В Кремле заявили, что обсуждают варианты решения проблемы.

Администрация президента постоянно находится на связи с руководством Москвы, Московской области и правительством. Проблема полигона в Волоколамске решается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Обсуждаются различные варианты решения этой существенной проблемы, естественно, президенту докладывается. Над вопросом сейчас работают", – заявил представитель Кремля.

На полигоне "Ядрово" в подмосковном Волоколамске 21 марта произошел выброс свалочного газа. Пострадали десятки детей: симптомы отравления обнаружены у 76 ребят, шестеро попали в больницу, сообщила телеканалу НТВ детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

Тем временем выяснилось, что среди пострадавших есть даже младенец. Как рассказала журналистам местная жительница, ее семимесячная крестница попала в больницу с сыпью, тошной и рвотой.

Часть детей уже отпустили из больницы домой. Обсуждается возможность переноса занятий в школах в случае новых выбросов свалочного газа, передает РИА Новости.

Как писали Dni.Ru, 21 марта более 50 учеников из разных школ Волоколамска обратились к врачам с жалобами на тошноту и головокружение. Подмосковный Минздрав занялся выяснением причины, но не связывал плохое самочувствие детей с возможным выбросом сероводорода на полигоне.

Горожане собрались на стихийный митинг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с жителями признал, что "Ядрово" доставляет большие неудобства. "В массе полигона при перепаде температур происходят разломы, и свалочный газ выходит наружу. Это является причиной запаха, в том числе и в городе. Наша задача – с привлечением всех современных технологий обеспечить достаточно активную систему дегазации", – пояснил губернатор. Он пообещал, что работы завершатся к 15 июня.

Стихийную акцию протеста посетил глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. Недовольные горожане освистали чиновника и ударили по голове.