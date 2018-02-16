Мужчина узнал о беременности жены от пилота
Американка написала письмо экипажу самолета и передала в кабину пилотов. В нем она пояснила, что хочет сделать мужу сюрприз. "Я надеюсь, что вы объявите об этом перед взлетом", – цитирует послание Одри телеканал "360". Реакцию своего супруга Дэвида женщина записала на видео. Пассажиры поприветствовали счастливую пару аплодисментами.
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