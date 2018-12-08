"Единая Россия" выступает за здоровую нацию

Партийный проект "Здоровое будущее" возьмет на контроль реализацию мер по борьбе с раком. Онкозаболевания стоят на втором месте в России в качестве причин смертности.

Сейчас единороссы проводят анализ состояния онкологической службы. "Ожидается поступление информации с мест о состоянии материально-технической базы, потребностях в оборудовании и препаратах онкологических служб", – проинформировал участников встречи на площадке "Качество жизни" XVIII съезда "ЕР" руководитель направления партийного проекта "Здоровое будущее", член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.

Важно выявлять заболевания на ранних стадиях, сказал депутат. "Стоит задача увеличить раннее выявление до 63%, что является очень серьезной целью. Это даст большой толчок к уменьшению смертности среди онкологических больных", – отметил Герасименко и напомнил: президентом России поставлена задача увеличить среднюю продолжительность жизни в стране до 78 лет к 2024 году, а к 2030 году – до 80 лет.

Еще одна проблема – доступность обезболивающих средств. "Это известная проблема для больных в регионах, особенно когда речь идет о третьей-четвертой стадиях заболевания", – отметил Герасименко.





Он также напомнил, что "Единая Россия" много сделала и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, способствовала снижению младенческой смертности.

Накануне, 7 декабря в Москве открылся XVIII съезд "Единой России". На форум съехались более трех тысяч делегатов и гостей. В первый день работали три дискуссионные площадки – "Обновление", "Открытость" и "Лидерство". Сегодня обсуждение идет на площадках "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий".