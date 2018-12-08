Возраст не помеха: "ЕР" делает ставку на старшее поколение

"Единая Россия" предлагает использовать опыт и идеи старшего поколения. На съезде партии прозвучало предложение активнее развивать серебряное волонтерство.

Подход к развитию добровольческого движения в серебряном возрасте нужно переформатировать, заявила координатор проекта "Старшее поколение", вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова на дискуссионной площадке "Качество жизни" XVIII съезда партии.

По ее мнению, важно использовать огромное интеллектуальное и душевное богатство людей в возрасте. Для них надо создать пакет возможностей, чтобы они смоги делиться своим опытом. Карелова привела в качестве примера креативные конкурсные проекты пожилых лдей.

"Потенциал, которым обладают представители старшего поколения, раскрыт пока недостаточно", - отметила сенатор. Число серебряных добровольцев в стране немногим более 15 тысяч, это – десятые доли процента от общего числа волонтеров.

Мы все же больше делаем ставку на инициативу пожилых людей, привлекаем их к участию в конкурсах, поощряем грантами, организуем курсы. Это все хорошо, но этого недостаточно.

Как сказала Карелова, в стране пока мало помещений для работы, а людей старшего возраста почти не информируют о том, где бы пригодились их знания и опыт.





Сенатор предложила объединить усилия и провести в каждом регионе в рамках проекта "Старшее поколение" встречи, на которые пригласить ректоров, директоров школ, руководителей центров детского творчества, учреждений социальной защиты, отраслевых организаций и предприятий. В процессе таких бесед можно будет сформировать пакет возможностей для серебряных волонтеров.

Накануне, 7 декабря в Москве открылся XVIII съезд "Единой России". На форум съехались более трех тысяч делегатов и гостей. В первый день работали три дискуссионные площадки – "Обновление", "Открытость" и "Лидерство". Сегодня обсуждение идет на площадках "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий".