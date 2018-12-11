В Египте запретили продавать желтые жилеты

К неожиданным последствиям привели массовые протесты в Париже и некоторых других городах Франции, участники которых оделись в желтые жилеты. Сообщается, что этот предмет гардероба было запрещено продавать в Египте, передает портал newizv.ru. Эту неожиданную меру эксперты объясняют страхом властей страны перед повторением парижских событий уже в египетских городах.