Младенцу отрезали четыре конечности

Семимесячного младенца избавили от лишнего набора конечностей. Операцию провели хирурги в индийском штате Мегхалая.

В семье жителей индийского штата родилась девочка с двойным набором рук и ног. Кроме того, у ребенка был нарост на животе и нижней части груди. По словам медиков, это был недоразвитый близнец-паразит, которого зародыш поглотил на ранних стадиях эмбрионального развития.

Операция продолжалась два с половиной часа. Близнеца-паразита отделили, четыре лишние конечности удалили. Врачи назвали случай очень сложным – близнец использовал жизненно важные органы живого младенца. "Печень, выпадающий кишечник выходили из пупка девочки", – приводит слова хирурга издание New York Post.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш родился необычный мальчик. У новорожденного – четыре ноги и двойной набор наружных половых органов. Медики предполагают, что лишние органы остались у ребенка от его близнеца-паразита, и намерены удалить их, когда он окрепнет.

Однако местные жители уверены, что рождение особенного малыша – это предзнаменование хороших событий. Они целыми группами приезжают в больницу, чтобы посмотреть на "чудо-ребенка".