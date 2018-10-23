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Lifestyle

Бьюти-индустрия провоцирует психоз у женщин

Фото: GLOBAL LOOK press/uwe umstatter
Смириться с мыслью о неизбежной старости готовы не многие, как и персонаж одноименного произведения Оскара Уайльда юный красавец Дориан Грей. Если за него старел мистический портрет, сохраняя молодость прекрасного натурщика, то у современных людей эту функцию выполняет бьюти-индустрия. Стремительное развитие пластической хирургии и косметологии подогревает массовое желание как можно дольше не стареть. 
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Мир буквально сошел с ума на теме омоложения, реклама диктует шаблоны, которых должны придерживаться женщины и мужчины в определенном возрасте. Седых волос и морщин боятся как огня, отсюда категорическое неприятие естественного хода жизни и панический страх перед увяданием. О том, что такое "синдром Дориана Грея", почему он становится бичом человечества и как понять, не страдает ли им кто-то из нас, Dni.Ru поговорили с экспертом по естественному омоложению лица и тела Ольгой Малаховой.

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Специалист отмечает, что на косметологические услуги и эстетическую медицину сегодня тратятся колоссальные суммы. Пугаясь старения и всего, что с ним связано, люди пытаются сохранить молодость любой ценой – делают множественные уколы красоты и неоднократно ложатся под нож пластического хирурга. "Воспользовавшись одной из услуг, мало кто может остановиться. Возникает порочный круг – раз за разом помощь бьюти-профессионалов не приносит былой радости и удовлетворения. Такая борьба за красоту и молодость называется "синдром Дориана Грея". Этому виду психоза подвержена каждая пятая женщина на планете", – рассказывает спикер.

Лариса Капенкина. Фото: GLOBAL LOOK press

Хотя "синдром Дориана Грея" официально не внесен в справочник психических заболеваний, психологи бьют тревогу, утверждая, что расстройство прогрессирует, поэтому его нужно лечить. Эксперт подчеркивает, патологическое состояние выражается в страхе перед физическим увяданием и внешним старением, и компенсируется чрезмерным использованием эпатажной атрибутики, выбором одежды в молодежном стиле, злоупотреблением пластической хирургией и косметическими средствами. Человек, который не может смириться с уходом молодости, считает, что жизнь закончилась. Чаще всего, подобная неадекватная самооценка оборачивается депрессиями и даже попытками самоубийства.

Подобный расклад в современном обществе наблюдается довольно часто, несмотря на широко известные недавние исследования ученых, которые доказали, что при определенных обстоятельствах и бережном отношении к своему здоровью, мы можем прожить до 120 лет. Например, Жанна Луизе Кальман дожила до 122. Она считала, что молодость – это состояние души, а не тела. Причину своего долголетия женщина объясняла собственным добродушием и улыбчивостью. По последним данным ВОЗ, средний возраст человека в России увеличился до 70 лет благодаря медицине, новым технологиям и научному прогрессу. Тем не менее, к зрелости оказывается готов далеко не каждый.  

Екатерина Терешкович. Кадр youtube.com

Возраст человека делится на несколько категорий. Хронологический – тот, что записан в паспорте. Социальный – самоопределение в социуме, то есть, мама, бабушка, юноша, девушка. Биологический возраст отражает степень морфологического и физиологического развития организма и состояние здоровья. Субъективный – переживаемый возраст личности, в основе которого лежит самоощущение. Он состоит из четырех компонентов собственного восприятия. Существует тест, который поможет определить, заражены ли вы "синдромом Дориана Грея. Необходимо честно ответить на четыре вопроса:

  • На сколько лет я выгляжу?
  • На сколько лет я себя чувствую?
  • Мое поведение соответствует человеку какого возраста?
  • Мои интересы соответствуют человеку какого возраста?

Результаты полученных четырех ответов сложить, а сумму разделить на 4. Затем сравнить результат с реальным возрастом, указанным в паспорте. Колебания в пределах 13 лет в сторону увеличения или уменьшения считаются нормой. Если же разница получилась больше, чем 14 лет – это тревожный сигнал. Такие данные говорят о том, что вы находитесь в зоне риска из-за неадекватной оценки своего возраста и состояния. В том числе, если по результатам теста возраст существенно превышает хронологический.

Отношение к любому возрасту должно быть осознанным и здравым, утверждает эксперт. Важно поддерживать физическую и социальную активность – это поможет сохранить молодость. Тогда морщинки и седые волосы добавят не огорчений, а мудрости и жизненного опыта.

Пропагандируемый современным обществом культ молодости предполагает и возможность более длительного сохранения активного образа жизни, в том числе, сексуального, присущего юношеству. Дориан Грей восклицал: "Вечная молодость, неутолимая страсть, наслаждения утонченные и запретные, безумие счастья и еще более исступленное безумие греха – все будет ему дано, все он должен изведать! А портрет пусть несет бремя его позора – вот и все". Однако погоня за вечной молодостью и отрицание своего реального возраста не принесли герою романа счастья. 

23 октября 2018, 12:41

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