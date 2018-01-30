Вторая и третья смены в школах уйдут в прошлое
"Ключевой задачей является создание к 2025 году 6,5 миллиона новых школьных мест", – отметила парламентарий. По ее словам, на эти цели уже выделено 25 миллиардов рублей.
"Уже построено более 170 новых современных школ и в первую очередь решается проблема с третьей сменой, затем – и со второй сменой", – подчеркнула депутат. Другая важная задача – строительство современных школ, отвечающих всем образовательным стандартам.
"В мире меняются требования и подходы к образованию, и мы не только не должны отставать от этих требований, мы должны всегда быть на шаг впереди", – подчеркнула она.
Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу уйти от обучения во вторую смену к 2025 году. Глава государства подтвердил неизменность задачи программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы" о переводе всех школ на обучение в одну смену.
Партпроект "Единой России" "Новая школа" направлен на поддержку и развитие как общего и среднего, так и дополнительного образования. В приоритете партийного проекта – создание новых учебных мест, капитальный ремонт школ, оснащение их современным оборудованием и переход на односменный режим работы.
Не меньшее внимание уделяется повышению статуса педагога и в целом педагогической профессии. Единороссы держат на контроле и вопросы качества школьного образования и содержания учебного процесса, соблюдения прав участников образовательного процесса и создания равных условий для получения знаний вне зависимости от места проживания детей.
Певец поздравил коллегу весьма необычным способом
Умершая оказалась наркоманкой
Сын артиста поставил пианистку на место
Максим Шевченко воспользовался преимуществом в габаритах